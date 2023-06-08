Динамика доллара США

В четверг, 8 июня, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,88. Котировки упали на 0,21%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,81 до 104,07.

Актуально От рецессии к выгоде: как получить преимущество в сложные времена

Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

Важно! В компании MPS заявили, что американский доллар может упасть на 5% по другим валютам во второй половине 2023 года.

Что влияет на доллар

Американский доллар во время торгов в четверг занял оборону, поскольку трейдеры пытаются понять, каким будет следующее решение Федерального резерва по базовой ставке. В то же время, валюта все-таки получила определенную поддержку благодаря повышению доходности государственных облигаций США, пишет CNBC.

После неожиданного повышения процентных ставок центральными банками Канады и Австралии на рынке зафиксировали более сильный тренд на дальнейший рост этого индикатора как в США, так и во всем мире. Однако с начала недели ожидания по поводу следующего шага центрального банка США постоянно меняются. Напомним, о таких прогнозах:

Во вторник выросли ожидания о паузе в процессе повышения базовой ставки Федеральным резервом, по данным Reuters;

Интересно, что днем ранее стало известно, что на рынке шансы повышения ставки в июне 2023 года оценивают примерно в 30%.

Несмотря на отрицательную динамику, доллар все еще недалеко отошел от максимума за 2 месяца, который зафиксировали на прошлой неделе.