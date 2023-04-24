Эксперты Wells Fargo считают, что высокая инфляция и агрессивная монетарная политика Федерального резерва останутся мощными вызовами для американской экономики.

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Новый прогноз для экономики США

Эксперты банка считают, что на фоне этого экономика США может войти в фазу рецессии уже в конце 2023 года. В то же время, они ожидают, что центральный банк США не перестанет повышать базовую ставку. Мол, для изменения политики регулятор должен быть уверен, что инфляция в стране на пути к достижению целевого уровня 2%.

К теме! Напомним, что в начале 2023 года большинство американцев заявили, что именно инфляция – это главный повод для волнения. Они также прибавляли, что планируют тщательно контролировать свои расходы.

Добавляют, что Федеральный резерв может отказаться от повышения ставки не ранее 2024 года. Согласно прогнозу аналитиков Wells Fargo, на двух последующих заседаниях центрального банка США, которые запланированы на май и июнь, примут решение о повышении ставки на 0,25%.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Еще один признак рецессии – общее понижение издержек.

Банкиры также считают, что в следующем году Федеральный резерв начнет резко сбавлять ставку. Добавим больше конкретных цифр о ситуации с инфляцией и базовой ставкой в США: