Эксперты Wells Fargo считают, что высокая инфляция и агрессивная монетарная политика Федерального резерва останутся мощными вызовами для американской экономики.
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Новый прогноз для экономики США
Эксперты банка считают, что на фоне этого экономика США может войти в фазу рецессии уже в конце 2023 года. В то же время, они ожидают, что центральный банк США не перестанет повышать базовую ставку. Мол, для изменения политики регулятор должен быть уверен, что инфляция в стране на пути к достижению целевого уровня 2%.
Добавляют, что Федеральный резерв может отказаться от повышения ставки не ранее 2024 года. Согласно прогнозу аналитиков Wells Fargo, на двух последующих заседаниях центрального банка США, которые запланированы на май и июнь, примут решение о повышении ставки на 0,25%.
Что такое рецессияЭто фаза экономического цикла, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Еще один признак рецессии – общее понижение издержек.
Банкиры также считают, что в следующем году Федеральный резерв начнет резко сбавлять ставку. Добавим больше конкретных цифр о ситуации с инфляцией и базовой ставкой в США:
- По состоянию на март 2023 года инфляция в первой экономике мира остановилась на уровне 4,98%, по данным YCharts;
- Напомним, что в июне 2022 года инфляция в США достигла максимального уровня более чем за 40 лет – 9,1%;
- Федеральный резерв на последнем заседании повысил ставку до 4,75% – 5%, по данным Forbes.