По мнению Билла Смида из компании Smead Capital Management, инфляция в США может быть более устойчивой, а ситуация с ростом цен – продлится десятилетие.

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Инфляция в США может продолжаться годами

Эксперт добавил, что на ценовую динамику оказывает существенное влияние крайне благоприятная демографическая ситуация в стране. Билл Смид считает, что Федеральному резерву будет сложно унять инфляцию даже несмотря на повышение базовой ставки. Напомним, что по состоянию на сегодня американский центробанк поднял этот показатель до 4,50% – 4,75%. Это пиковый уровень с 2007 года.

У нас есть 92 миллиона человек в возрасте от 22 до 42 лет, которые будут тратить деньги на базовые нужды следующие 10 лет независимо от того хорошая или плохая ситуация на фондовом рынке,

– добавил специалист.

Что такое инфляция Это длительный рост общего уровня цен, сопровождающийся снижением покупательной способности денежной единицы.

Ожидание рынка

Уолл-Стрит ожидает публикацию новых данных по инфляции в США. Сейчас инвесторы делают ставку на то, что инфляция падает и соответственно это повлечет за собой изменение монетарной политики Федерального резерва.

В то же время аналитики предупреждают, что при другом сценарии, центробанке, вероятнее всего, придется еще больше поднять ставку. Согласно предварительным данным, инфляция в США остановилась на уровне 6,5% за декабрь. Максимально более чем за 40 лет этот показатель достигал 9,1% в июне 2022 года. К тому же, в 2023 году ценовой вопрос остается одним из ключевых поводов для беспокойства среди потребителей.