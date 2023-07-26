В Goldman Sachs прогнозируют рост спроса на нефть до рекордного показателя. Кроме того, на рынке может зафиксировать существенный дефицит.

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Прогноз Goldman Sachs для рынка нефти

Ситуацию прокомментировал глава отдела исследований Goldman Sachs Даан Стрювен. В частности, он сообщил, что дефицит в третьем квартале 2023 года (август – ноябрь) составит почти 2 миллиона баррелей в день.

В американском банке ожидают, что стоимость эталонной марки Brent вырастет до 86 долларов за баррель к концу текущего года. На момент создания этого материала, цена этого бренда колеблется на равны 83 долларов за баррель. В то же время, американская нефть WTI торгуется на рынке по цене на уровне. 79,25 доллара за баррель, по данным Bloomberg.

К теме! Аналитик из PVM отметил, что если на рынке нефти одновременно зафиксируют сокращение экспорта и повышение спроса, то изменения могут носить сейсмический характер.

Стрювен также заявил, что отсутствие конкретного соглашения после встречи министров энергетики стран G20 свидетельствует о "крайне значительной" неопределенности спроса на нефть в долгосрочной перспективе. Все из-за чиновников, которые не смогли согласовать важный план:

Речь идет о постепенном отказе от ископаемых видов топлива (нефть, газ, уголь);

Это усложняет переориентацию на чистую энергетику.

​ Международное энергетическое агентство также ожидает усложнение ситуации на рынке нефти во второй половине 2023 года. В частности, эксперты в июньском отчете отметили, что спрос на нефть вырастет до 2,4 миллиона баррелей в день.

Фактор США для рынка

Специалист по Goldman Sachs добавил, что в США объемы добычи нефти существенно выросли с начала текущего года. Этот показатель достиг отметки на уровне 12,7 миллиона баррелей в сутки. Однако темпы роста будут постепенно спадать во втором полугодии.

Дальше – больше! Количество нефтяных вышек в Штатах снизилось до минимального уровня за 16 месяцев. Этот показатель упал на 15% по сравнению с пиковым значением годом ранее.