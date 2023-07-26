В Goldman Sachs прогнозируют рост спроса на нефть до рекордного показателя. Кроме того, на рынке может зафиксировать существенный дефицит.
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Прогноз Goldman Sachs для рынка нефти
Ситуацию прокомментировал глава отдела исследований Goldman Sachs Даан Стрювен. В частности, он сообщил, что дефицит в третьем квартале 2023 года (август – ноябрь) составит почти 2 миллиона баррелей в день.
В американском банке ожидают, что стоимость эталонной марки Brent вырастет до 86 долларов за баррель к концу текущего года. На момент создания этого материала, цена этого бренда колеблется на равны 83 долларов за баррель. В то же время, американская нефть WTI торгуется на рынке по цене на уровне. 79,25 доллара за баррель, по данным Bloomberg.
Стрювен также заявил, что отсутствие конкретного соглашения после встречи министров энергетики стран G20 свидетельствует о "крайне значительной" неопределенности спроса на нефть в долгосрочной перспективе. Все из-за чиновников, которые не смогли согласовать важный план:
- Речь идет о постепенном отказе от ископаемых видов топлива (нефть, газ, уголь);
- Это усложняет переориентацию на чистую энергетику.
Международное энергетическое агентство также ожидает усложнение ситуации на рынке нефти во второй половине 2023 года. В частности, эксперты в июньском отчете отметили, что спрос на нефть вырастет до 2,4 миллиона баррелей в день.
Фактор США для рынка
Специалист по Goldman Sachs добавил, что в США объемы добычи нефти существенно выросли с начала текущего года. Этот показатель достиг отметки на уровне 12,7 миллиона баррелей в сутки. Однако темпы роста будут постепенно спадать во втором полугодии.
Дальше – больше! Количество нефтяных вышек в Штатах снизилось до минимального уровня за 16 месяцев. Этот показатель упал на 15% по сравнению с пиковым значением годом ранее.