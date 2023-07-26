У Goldman Sachs прогнозують зростання попиту на нафту до рекордного показника. Крім того, на ринку можуть зафіксувати істотний дефіцит.

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Прогноз Goldman Sachs для ринку нафти

Ситуацію прокоментував очільник відділу досліджень Goldman Sachs Даан Стрювен. Зокрема, він повідомив, що дефіцит у третьому кварталі 2023 року (серпень – листопад) складе майже 2 мільйони барелів на день.

В американському банку очікують, що вартість еталонної марки Brent зросте до 86 доларів за барель до кінця поточного року. На момент створення цього матеріалу, ціна цього бренду коливається на рівні 83 доларів за барель. Водночас американська нафта WTI торгується на ринку за ціною на рівні 79,25 долара за барель, за даними Bloomberg.

До теми! Аналітик з PVM зауважив, якщо на ринку нафти одночасно зафіксують скорочення експорту та підвищення попиту, то зміни можуть мати сейсмічний характер.

Стрювен також заявив, що відсутність конкретної угоди після зустрічі міністрів енергетики країн G20 свідчить про"вкрай значну" невизначеність щодо попиту на нафту у довгостроковій перспективі. Усе через чиновників, які не змогли узгодити важливий план:

Йдеться про поступову відмову від викопних видів палива (нафта, газ, вугілля);

Це ускладнює переорієнтацію на чисту енергетику.

​Міжнародне енергетичне агентство також очікує ускладнення ситуації на ринку нафти у другій половині 2023 року. Зокрема, експерти у червневому звіті зазначили, що попит на нафту зросте до 2,4 мільйона барелів на день.

Фактор США для ринку

Фахівець з Goldman Sachs додав, що у США обсяги видобування нафти істотно зросли з початку поточного року. Цей показник досягнув позначки на рівні 12,7 мільйона барелів на добу. Проте темпи зростання поступово будуть спадати у другому півріччі.

Далі – більше! Кількість нафтових вишок у Штатах знизилася до мінімального рівня за 16 місяців. Цей показник впав на 15% у порівнянні з піковим значенням роком раніше.