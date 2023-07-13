Последние изменения на рынке нефти

В среду, 12 июля, нефть под брендом Brent торговалась на уровне 80,11 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,71 доллара или 0,9%. Цена Brent достигла такого уровня впервые с начала мая.

Обратите внимание США ушли от дефолта, но риски остаются: как это повлияет на глобальный мир

В то же время марка нефти West Texas Intermediate, также известная на рынке как WTI, завершила торговую сессию с ценой на уровне 75,75 доллара за баррель. Американская нефть выросла в цене на 0,92 доллара или 1,2%, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть, по данным Bloomberg, колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 80,16 доллара за баррель (+0,06%);

за баррель (+0,06%); Марка WTI торгуется на уровне 75,79 доллара за баррель (+0,05%).

Что происходило на рынке

Нефть подорожала во время торгов в среду благодаря ожиданиям, что Федеральный резерв сможет быстрее завершить цикл по повышению процентной ставки. Эти настроения возникли после обнародования последних данных об инфляции в США, пишет Reuters.

К теме! На прошлой неделе обе марки нефти, считающие эталонами на рынке, закончили с пиковыми ценами с мая.

На рынке нефти опасались, что более высокие ставки могут спровоцировать замедление экономического роста, а также снижение спроса на сырье. В то же время, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что ситуация на рынке нефти будет оставаться достаточно напряженной во второй половине 2023 года.