Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года, считает, что давление регуляторов на отрасль становится все сильнее. По его мнению, теперь цифровые активы ждет расплата.

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Криптоапокалипсис надвигается

Американский экономист формирует свой прогноз на основе заявлений главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Дело в том, что в ведомстве сделали запрос о дополнительном финансировании для борьбы с неправомерными действиями в отрасли криптовалют. Речь идет о сумме в размере 2,4 миллиарда долларов.

По его словам, Комиссии по ценным бумагам и биржам США теперь сможет преследовать крипто- и всех других мошенников. Кроме того, Нуриэль Рубини ожидает, что криптобиржи также терпят крах в будущем в результате коллапса банков, работавших с цифровыми активами.

Криптоапокалипсис близится! Вымирание впереди,

– заявил Рубини.

Нуриэль Рубини еще у 2021 году заявлял, что биткойн не сможет иметь реальную стоимость на рынке после того, как государства начнут активно использовать национальные цифровые валюты. В то же время несколько экспертов наоборот прогнозируют стремительное подорожание биткоина: