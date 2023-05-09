Легендарный инвестор о долларе

Уоррен Баффет, который на сегодняшний день владеет капиталом в размере 114 миллиардов долларов по данным Bloomberg, заявил, что нет альтернатив для доллара США в роли главной резервной валюты в мире.

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Напомним, что в мире чаще стали звучать сообщения о целесообразности глобального статуса доллара. Речь идет не только о ключевой резервной валюте мира. Дело в том, что американская денежная единица чаще всего используется во время международных торгов.

В то же время Баффет подчеркнул, что дальнейший печать денег – это "безумие". Позицию миллиардера разделяет и его давний партнер Чарльз Мангер. Последний прокомментировал это так:

В какое-то время печать денег для покупки лодок станет контрпродуктивной.

Уоррен Баффет также прокомментировал последние события в США:

Например, инвестор подчеркнул важность привлечения к ответственности руководства банков, потерпевшие крах с марта 2023 года. Речь идет о First Republic Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank;

Миллиардер добавил, что доверяет действующему главе Федерального резерва Джерому Пауэллу. По его мнению, пока никто лучше главы центробанка не понимает ситуацию с государственным долгом.

Миллиардер Баффет о криптовалютах

Уоррен Баффет также в очередной раз критически высказался о биткоине. В частности, инвестор считает безумием полагать, что биткоин может получить статус главной резервной валюты в мире.

Люди могут терять веру в доллар, но это не значит, что придет время для биткоина сиять,

– подчеркнул Баффет.

Добавим, что в 2023 году американский бизнесмен назвал биткоин "игровым токеном". В то же время Чарльз Мангер советует США сделать как Китаю: запретить криптовалюты.

По состоянию на 9 мая, курс биткоина остановился на уровне 27 552 долларов за монету, согласно Yahoo! Finance. О главных изменениях на рынке криптовалют с 30 апреля по 7 мая можете прочесть здесь.