По состоянию на 7 мая 2023 года общая капитализация рынка криптовалют составляет почти 1,2 триллиона долларов США. За последний день эта цифра выросла на 0,68%, по данным портала CoinMarketCap.

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Последние изменения на рынке криптовалют

Самой известной цифровой монетой на рынке остается биткоин. Курс этой криптовалюты остановился на уровне 28 950 долларов. Актуальная рыночная капитализация биткоина составляет 560,50 миллиарда долларов.

На прошлой неделе, 30 апреля 2023 года, стоимость монеты остановилась на отметке в 29 672 долларов, по данным CoinDesk. Максимально биткоин стоил почти 69 тысяч долларов. Рекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года.

Вторая по популярности криптовалюта на рынке – Ethereum – на 7 мая демонстрирует положительную динамику на рынке. Этот показатель пересек отметку в 1900 долларов за монету. Ценовая капитализация криптовалюты составляет 230,39 миллиарда долларов. Неделей ранее курс Ethereum составлял 1885 долларов за монету, информирует CoinDesk.

Актуальные о динамике других криптовалют:

Стоимость Dogecoin колеблется на уровне 0,07769997 доллара . Неделей раньше цена монеты составляла 0,07758253 доллара США;

колеблется на уровне . Неделей раньше цена монеты составляла США; Курс Cardano составляет 0,38013900 доллара за монету. 30 апреля стоимость криптовалюты достигла 0,38112500 доллара ;

составляет за монету. 30 апреля стоимость криптовалюты достигла ; Цена монеты Solana колеблется на уровне 22,72 доллара. В последний день апреля ее стоимость остановилась на отметке 22,09 доллара США.

Последние прогнозы

Инвестор Хамат Палихатия заявил, что американские регуляторы начали активнее усиливать давление на криптоиндустрию. В связи с этим он считает, что криптовалюты в США умерли.

В то же время глава компании Equity Management Associates Ларри Лепард ожидает "абсолютного коллапса" американского доллара. По его словам, это станет мощным толчком для биткоина и тогда его цена слетит к 10 миллионов долларов.