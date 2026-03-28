Что делать с советскими монетами: можно ли их выгодно продать в 2026 году
- Советские монеты из ценных материалов могут быть дорогими, но такие почти недоступны.
- Продать монеты в Украине можно за небольшую сумму, если они в хорошем состоянии, а коллекционные могут стоить дороже.
Многие украинцы имеют дома советские монеты, которые уже нельзя использовать как обычные деньги. Однако такие вещи могут заинтересовать коллекционеров.
Могут ли украинцы продать советские монеты?
Редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач рассказал, что дорого продать можно копейки, которые отчеканены из ценных материалов.
То есть деньги СССР должны быть сделаны из золота или серебра. Но есть нюанс: найти такие монеты почти нереально, ведь они не находятся в свободном доступе.
Обычные монеты же можно продать, но за небольшую цену. Например, 1 гривну. Однако средства должны быть в хорошем состоянии.
Ржавость, также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не добавляет. Наоборот – снижает,
– объяснил Виталий Ткач.
Согласно сайту Монитекс, продать дорого (например, за несколько тысяч гривен) можно копейки, приуроченные к каким-то событиям или являются коллекционными. В то же время на обычных советских деньгах много заработать не получится.
Фото с сайта Монитекс
В основном цены на обычные монеты варьируются от 100 до 500 гривен. Обычно такие деньги сделаны из алюминиевой бронзы, о чем и указано в их описании на сайтах.
Фото с сайта Монитекс
Обратите внимание! Более высокие цены установлены на монеты из золота или на полные коллекции советских монет.
Какие монеты могут дорого продать украинцы?
- Напомним, что хорошую сумму средств можно получить за старую гривну – монету 1992 года, которая относится к разновидности 1.1ААг. Но только если у нее гладкий гурт без надписи.
- Продать деньги можно очень выгодно. Коллекционеры предлагают обычно от 12 000 до 37 000 гривен за такие монеты.