Что делать с советскими монетами: можно ли их выгодно продать в 2026 году

Многие украинцы имеют дома советские монеты, которые уже нельзя использовать как обычные деньги. Однако такие вещи могут заинтересовать коллекционеров.

Могут ли украинцы продать советские монеты?

Редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач рассказал, что дорого продать можно копейки, которые отчеканены из ценных материалов.

Читайте также НБУ готовится выпустить новые 20 гривен: что известно

То есть деньги СССР должны быть сделаны из золота или серебра. Но есть нюанс: найти такие монеты почти нереально, ведь они не находятся в свободном доступе.

Обычные монеты же можно продать, но за небольшую цену. Например, 1 гривну. Однако средства должны быть в хорошем состоянии.

Ржавость, также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не добавляет. Наоборот – снижает,

– объяснил Виталий Ткач.

Согласно сайту Монитекс, продать дорого (например, за несколько тысяч гривен) можно копейки, приуроченные к каким-то событиям или являются коллекционными. В то же время на обычных советских деньгах много заработать не получится.

В основном цены на обычные монеты варьируются от 100 до 500 гривен. Обычно такие деньги сделаны из алюминиевой бронзы, о чем и указано в их описании на сайтах.

Обратите внимание! Более высокие цены установлены на монеты из золота или на полные коллекции советских монет.

Какие монеты могут дорого продать украинцы?