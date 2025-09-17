Центробанк США снизил ставку

Вместе с тем некоторые аналитики предполагают, что новые члены правления ФРС, лояльные к Трампу, могут настаивать на более глубоком снижении в 0,50 процентных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Постепенно планируется также снижать стоимость заимствований до конца 2025 года. Федеральная резервная система в среду, 17 сентября, приняла решение о снижении на четверть процентного пункта.

Этот шаг получил поддержку большинства назначенцев президента Дональда Трампа в Центральный банк,

– говорится в сообщении.

Снижение процентной ставки поможет поддержать ослабленный рынок труда и уменьшить инфляционное давление, с учетом тарифных шагов правительства. В то же время, когда ФРС снижает процентные ставки, то обычно ослабевает доллар.

Сейчас политики США, которые находятся на среднем уровне ожидают, что:

инфляция в 2025 году закончится на уровне 3%. Это значительно выше целевого показателя Центрального банка;

прогноз по безработице также остается на уровне 4,5%;

прогноз по экономическому росту несколько вырос до уровня 1,6%.

Стоит отметить! Самые свежие экономические прогнозы ФРС покажут насколько регулятор может снижать ставки в ближайшее время, учитывая состояние рынка труда.

О снижении процентных ставок говорили раньше: что известно?