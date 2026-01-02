Что известно о новом заседании ОПЕК+?

Трое делегатов ОПЕК+ уже подтвердили информацию, что организация, вероятно, оставит уровень добычи без изменений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Какие изменения на нефтяном рынке произошли в первый торговый день 2026 года

Такое решение может быть принято несмотря на высокую политическую напряженность между ключевыми членами ОПЕК. Речь идет о конфликте между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за Йемена. Ситуация там сейчас обостряется, сообщает CNN.

Обратите внимание! Напряженность между ОАЭ и Саудовской Аравией обострилась еще в прошлом месяце. Напомним, эти страны поддерживают противоположные стороны в конфликте в Йемене, который длится уже 10 лет. Именно в декабре группировка, связана с ОАЭ, захватила территорию правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией.

Важно отметить, что ОПЕК+ сохраняет обычно единство, несмотря на серьезные внутренние конфликты. В качестве примера стоит привести войну между Ираном и Ираком.

Воскресная встреча восьми членов ОПЕК+, которая добывает около половины мирового объема нефти, состоялась после того, как цены на нефть упали более чем на 18% в 2025 году – самое большое падение с 2020 года – на фоне растущих опасений относительно избытка предложения,

– сообщило издание.

Что известно об уровне добычи ОПЕК+?