Центробанк США знизив ставку
Разом з тим деякі аналітики припускають, що нові члени правління ФРС, лояльні до Трампа, можуть наполягати на глибшому зниженні у 0,50 відсоткових пунктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Поступово планується також знижувати вартість запозичень до кінця 2025 року. Федеральна резервна система у середу, 17 вересня, ухвалила рішення про зниження на чверть процентного пункту.
Цей крок отримав підтримку більшості призначенців президента Дональда Трампа до Центрального банку,
– йдеться в повідомленні.
Зниження процентної ставки допоможе підтримати ослаблений ринок праці та зменшити інфляційний тиск, з урахуванням тарифних кроків уряду. Водночас, коли ФРС знижує процентні ставки, то зазвичай слабшає долар.
Наразі політики США, які перебувають на середньому рівні очікують, що:
- інфляція у 2025 році закінчиться на рівні 3%. Це значно вище цільового показника Центрального банку;
- прогноз щодо безробіття також залишається на рівні 4,5%;
- прогноз щодо економічного зростання дещо зріс до рівня 1,6%.
Варто зазначити! Найсвіжіші економічні прогнози ФРС покажуть наскільки регулятор може знижувати ставки найближчим часом, враховуючи стан ринку праці.
Про зниження процентних ставок говорили раніше: що відомо?
Співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін у своєму прогнозі для 24 Каналу писав, що за рік провідні центральні банки завершать цикл підвищення ставок і перейдуть до їхнього поступового зниження. Це своєю чергою має сприяти пожвавленню економічної активності.
Аналітики Goldman Sachs прогнозували три зниження ставок ФРС у 2025 році: у липні, вересні й листопаді.