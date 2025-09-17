Центробанк США знизив ставку

Разом з тим деякі аналітики припускають, що нові члени правління ФРС, лояльні до Трампа, можуть наполягати на глибшому зниженні у 0,50 відсоткових пунктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Долар у зоні ризику: чому інвестори масово захищають свої активи

Поступово планується також знижувати вартість запозичень до кінця 2025 року. Федеральна резервна система у середу, 17 вересня, ухвалила рішення про зниження на чверть процентного пункту.

Цей крок отримав підтримку більшості призначенців президента Дональда Трампа до Центрального банку,

– йдеться в повідомленні.

Зниження процентної ставки допоможе підтримати ослаблений ринок праці та зменшити інфляційний тиск, з урахуванням тарифних кроків уряду. Водночас, коли ФРС знижує процентні ставки, то зазвичай слабшає долар.

Наразі політики США, які перебувають на середньому рівні очікують, що:

інфляція у 2025 році закінчиться на рівні 3%. Це значно вище цільового показника Центрального банку;

прогноз щодо безробіття також залишається на рівні 4,5%;

прогноз щодо економічного зростання дещо зріс до рівня 1,6%.

Варто зазначити! Найсвіжіші економічні прогнози ФРС покажуть наскільки регулятор може знижувати ставки найближчим часом, враховуючи стан ринку праці.

Про зниження процентних ставок говорили раніше: що відомо?