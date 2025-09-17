Как инвесторы страхуют свои деньги?

По подсчетам Deutsche Bank, впервые за последние четыре года объемы хеджированных инвестиций в американские облигации и акции выросли более незахеджированных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Иностранцы могут снова покупать американские активы, но они не хотят рисковать с долларом. Инвесторы устраняют валютный риск доллара с беспрецедентной скоростью,

– заявил эксперт Deutsche Bank Джордж Саравелос.

Примерно 80% из 7 миллиардов долларов, которые инвесторы вложили в зарубежные фонды ETF, инвестирующие в США, за последние 3 месяца были хеджированными.

Тогда как в начале 2025 года показатель хеджирования составлял всего 20%.

Такое хеджирование означает, что инвесторы подпадают только под влияние колебаний цены актива, а не курса доллара относительно их национальной валюты, хотя за это приходится платить,

– отмечает издание.

По словам аналитиков, массовое хеджирование ускорило падение доллара более чем на 10% в 2025 году против других валют, в том числе фунта и евро. В частности, евро из-за ослабления доллара поднялось во вторник, 16 сентября, до максимума за 4 года.

Руководители инвестфондов объясняют это тем, что вкладчики хотят сохранить инвестиции в американские акции из-за бума искусственного интеллекта, однако не пытаются избежать валютного риска из-за колебаний доллара.

Опрос, проведенный Bank of America среди управляющих фондами в сентябре, продемонстрировал, что 38% инвесторов стремятся увеличить хеджирование против слабого доллара.

Это не момент "продавать Америку", а момент страховать доллар,

– добавила Мира Чандан из JPMorgan.

Что известно о хеджировании рисков?

Хеджирование рисков – это стратегия управления финансовыми рисками, которая используется для защиты от потенциальных убытков, вызванных непредсказуемыми изменениями валютного курса. Цель хеджирования – не получить прибыль от колебаний курса, а обезопасить себя или свой бизнес от риска.

