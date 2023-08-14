Экстренное заседание российского центрального банка намечено на утро вторника, 15 августа, по данным российских СМИ. Это связывают со стремительным обвалом рубля, зафиксированным во время сегодняшних торгов на рынке.

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Банк России созывает экстренное заседание

Интересно, что еще сегодня днем российский регулятор не видел никаких угроз для экономики и финансовой стабильности государства-агрессора после резкого обесценивания национальной валюты. Однако центробанк "изменил свою позицию" после критики помощника Путина.

Речь идет о Максиме Орешкине, который публично обвинил центробанк и его руководителей сразу в нескольких проблемах в российской экономике. В частности, он упомянул об обвале рубля и ускорении инфляции. Мол, финансовый регулятор проводит слишком мягкую монетарную политику, а также должен использовать другие инструменты, чтобы стабилизировать ситуацию.

К теме! Добавим, что в том числе благодаря обесцениванию рубля поможет России получить дополнительные 11 миллиардов долларов в 2023 году. Сами средства поступят от экспорта нефти.

В ходе экстренного заседания Банк России преследует цель обсудить вопрос о повышении базовой ставки. Интересно, что последний раз регулятор внепланово собирался на встречу весной 2022 года. В это время Россия начала полномасштабную войну против Украины.