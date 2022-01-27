В 2014 году РФ аннексировала украинский Крым и начала войну на Донбассе, которая продолжается до сих пор. Реакция финансовых рынков на нарушение Россией территориальной целостности Украины не заставила себя ждать.

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Реакция рынков на вторжение России в Украину в 2014 году

В конце февраля 2014 года ралли на Уолл-стрит погасло на фоне слухов о вторжении России на территорию Украины. На той неделе российский рубль упал до рекордно низкого уровня относительно евро и до 5-летнего минимума по отношению к доллару. Украинская гривна теряла позиции на рынке из-за опасений дефолта. На следующей неделе рынки продолжили реагировать:

Немецкий индекс DAX, существенно зависит от российского газа , потерял 3,3%. В тот период это было максимальное падение с мая 2012 года.

существенно зависит от российского газа В тот же день российские акции обвалились на 10,8%.

Как отреагировали рынки на вторжение РФ в 2014 году / Инфографика CNBC

Котирующиеся в Москве активы мобильного оператора "МегаФон" обвалились на 11% . Акции нефтяной компании "Роснефть" упали на 4% , Газпрома – на 14,5%, а Сбербанка – на 15%. Кроме того, удар приняли и ценные бумаги российские компании QIWI и Mobile Telesystems, которые подешевели на 11% и 12,6% соответственно.

Интересно! Некоторые иностранные компании, имеющие значительное отношение к России и Украине, тоже зафиксировали спад. Среди них французский автопроизводитель Renault, который в этот понедельник упал на 5% и одна из крупнейших финансовых организаций UniCredit из Италии. Она потеряла 4,1%.

Что происходит с российской валютой сейчас:

Российский рубль теряет позиции на рынке. По состоянию на 26 января, национальная валюта России ускорила падение из-за новостей о новом вторжении России в Украину. На тот момент только за 2 дня стоимость доллара США выросла более чем на 60 копеек.

Американский инвестиционный банк JPMorgan отказался от инвестиций в российский рубль. Главная причина – ситуация вокруг Украины. Стратеги компании заявили, что они не могут с уверенностью исключать негативные сценарии.

Европейский банк обратился к европейским банкам по поводу плана действий на случай введения санкций против Российской Федерации. К примеру, речь идет об отключении страны-агрессора от платежной системы SWIFT.

По оценкам Bloomberg , российский рубль обвалился более чем на 5% за январь. Это максимальный показатель среди развивающихся рынков. В связи со стремительным падением рубля центробанк страны-агрессора решил прекратить регулярные покупки иностранной валюты во избежание дополнительного давления на валюту. Российский рубль теряет позиции на рынке / Фото Unsplash Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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