По ее словам, проблема чрезвычайного неравенства доходов тоже разрослась до масштабов пандемии, и если это не остановить, то пропасть будет только увеличиваться. Представительница ООН подчеркнула, что этот вопрос можно решить только при одном условии: борьба должна быть глобальной

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Неравенство доходов – глобальная пандемия

Бьянима отмечает, что неравенство – это не судьба, а проблема создана людьми , основанная на сломанной экономической модели. По ее словам, мировое сообщество должно создать экономику, в центре которой будет благосостояние людей, а не рост доходов. Она отметила, что с начала пандемии коронавируса коллективный капитал богатейших людей мира вырос на 5,5 триллиона долларов . С другой стороны, 160 миллионов людей в то же время ничего не ели.

Миллионы людей погружаются в бедность, тогда как богатства поглощает лишь ограниченное количество лиц,

– заявила Винни Бьянима.

Из 10 стран, в которых проблема неравенства доходов является особенно острой, семь находятся в Африке. При этом худшая ситуация была зафиксирована в Южной Африке. По словам Бьянима, большое состояние позволяют богачам покупать выборы, медиа или необходимые законопроекты, а также оставаться безнаказанными в случае нарушения законов.

Неравенство доходов – глобальная пандемия / Фото Unsplash

Связь с другими глобальными кризисами

Винни Бьянима добавила, что проблема неравенства доходов тесно связана с другими глобальными кризисами. В частности, климатическая кризис продемонстрировал, что люди с капиталом могли себя защитить и изолироваться, в отличие от лиц, у которых не было ресурсов. В контексте пандемии коронавируса вопрос неравенства проявился следующим образом: 70% населения в богатых странах смогли получить вакцину против коронавируса, тогда как в развивающихся странах этот показатель равен лишь 2,2%.

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