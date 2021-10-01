За її словами, проблема надзвичайної нерівності доходів теж розрослася до масштабів пандемії, і якщо це не зупинити, то прірва буде лише збільшуватися. Представниця ООН наголосила, що це питання можна розв'язати лише за однієї умови: боротьба має бути глобальною

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Нерівність доходів – глобальна пандемія

Б'яніма наголошує на тому, що нерівність – це не доля, а проблема створена людьми, яка базується на зламаній економічній моделі. За її словами, світова спільнота повинна створити економіку, у центрі якої буде добробут людей, а не зростання доходів. Вона зазначила, що з початку пандемії коронавірусу колективний капітал найбагатших людей світу зріс на 5,5 трильйона доларів. З іншої сторони, 160 мільйонів людей в той самий час не мали що їсти.

Мільйони людей занурюються у бідність, тоді як багатства поглинає лише обмежена кількість осіб,

– заявила Вінні Б'яніма.

З 10 країн, у яких проблема нерівності доходів є особливо гострою, сім знаходяться в Африці. При цьому найгірша ситуація була зафіксована у Південній Африці. За словами Б'яніма, великі статки дозволяють багатіям купувати вибори, медіа або необхідні законопроєкти, а також залишатися безкарними у разі порушення законів.

Нерівність доходів – глобальна пандемія / Фото Unsplash

Зв'язок з іншими глобальними кризами

Вінні Б'яніма додала, що проблема нерівності доходів тісно пов'язана з іншими глобальними кризами. Зокрема, кліматична криза продемонструвала, що люди з капіталом мали змогу себе захистити та ізолюватися, на відміну від осіб, у яких не було ресурсів. У контексті пандемії коронавірусу це питання проявилося наступним чином: 70% населення у багатих країнах змогли отримати вакцину проти коронавірусу, тоді як у країнах, які розвиваються цей показник дорівнює лише 2,2%.

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Для створення вакцини приватні компанії отримали 100 мільйонів доларів, однак правила дозволили приватизувати прибутки від цієї розробки. Завдяки стрімкому зростанню доходів фармацевтичних компаній до списку найбагатших людей світу потрапили, щонайменше, 9 нових мільярдерів. Їхні статки могли б дозволити вакцинуватися кожній людині у найбідніших країнах світу.