Инфляция взлетела до очередных максимумов на фоне высоких цен на энергию и трудностей со снабжением. В частности, из-за глобального энергетического кризиса на этой неделе стоимость нефти впервые за три года пересекла отметку в 80 долларов за баррель. Кроме того, новая вспышка коронавируса и сильный спрос привели к возникновению проблем с поставками на глобальном уровне. В результатов выросла стоимость сырья и других товаров.

Обратите внимание Первые инвестиции: с чего начать и на чем можно заработать

Инфляция достигла рекордных уровней

Индекс потребительских цен в еврозоне в течение первого месяца осени вырос на 3,4% , опередив прогнозы экономистов на уровне 3,3%. В августе этот показатель вырос на 3% . Инфляция в крупнейшей экономике Европы – Германии – взлетела до 4,1% . Это самый высокий уровень за 29 лет. Во Франции зафиксировали рост цен на уровне 10-летнего максимума – 2,7%.

Инфляция Это продолжающийся рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.

Государства во всем мире обеспокоены стремительным ростом инфляции. Это приводит к давлению на центробанки, поскольку они развернули масштабные экономические стимулы при коронакризысе. Также финучреждения в течение долгого периода настаивали на том, что инфляция – это временное явление, которое начнет спадать через год или более на фоне того, что экономики найдут определенный баланс после открытия.

Инфляция в странах еврозоны достигла рекордных отметок / Фото Unsplash

Прогнозы ЕЦБ и других экспертов

Европейский центральный банк ожидает стремительного замедления темпов инфляции в 2022 году и более лояльно относится к политике экономических стимулов чем банки в других странах мира. Однако некоторые экономисты считают, что текущая ситуация в мире ставит под сомнение прогноз ЕЦБ.

Интересно Исчезновение 75% монет и биткоин за 500 тысяч, – влиятельный криптоинвестор о деньгах будущего

Мы не удивимся, если увидим, что ЕЦБ в разы больше сократит объемы покупки активов в 2022 году, чем планировал после августовской встречи,

– заявили в нидерландской международной финансовой группе.