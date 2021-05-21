За даними недержавних організацій, на фоні створення та розповсюдження вакцини від COVID-19 мільярдні капітали заробили 9 бізнесменів та науковців. Серед них 5 осіб пов'язані компанією Moderna, троє – з китайської компанії з виробництва вакцин CanSino Biologics.

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Вакцина проти COVID-19 "створила" 9 нових мільярдерів

Спільний капітал новоспечених мільярдерів оцінюють у 19,3 мільярда доларів (15,8 мільярда євро). Цих коштів достатньо, щоб вакцинувати всі жителів країн з низьким доходом. Згідно з інформацією The People's Vaccine, бідні держави мають доступ лише до 0,2% від світових запасів вакцини, попри те, що там мешкає 10% населення світу.

Тож, до рейтингу найзаможніших людей світу увійшли:

Стефан Бансель – генеральний директор Moderna з капіталом у 4,3 мільярда доларів,

доларів, Угур Сахін – генеральний директор і співзасновник BioNTech. Його статки становлять 4 мільярди доларів,

доларів, Тімоті Спрінгер – імунолог та один із засновників Moderna з 2,2 мільярда доларів,

доларів, Нубар Айефан – глава компанії Moderna. Капітал оцінюють у 1,9 мільярда доларів,

доларів, Хуан Лопес-Бельмонте – голова ROVIm, компанії, яка виробляє і упаковує джеб Moderna. На його рахунку лежить 1,8 мільярда доларів США,

доларів США, Роберт Ленджер – вчений та співзасновник Moderna. Його статки зросли до 1,6 мільярда доларів.

доларів. Чжу Тао – співзасновник і головний науковий співробітник CanSino Biologics, багатство якого наразі становить 1,3 мільярда доларів,

доларів, Цю Дунса – один із творців та старший віцепрезидент CanSino Biologics. Його рахунок у банку нараховує 1,2 мільярда доларів,

доларів, Мао Хуіньхоа – співзасновник і старший віцепрезидент CanSino Biologics з капіталом у 1 мільярд доларів.

Представники компаній Moderna та CanSino Biologics поки що не прокоментували цю інформацію.

The People's Vaccine інформує, що статки вісьмох "досвідчених мільярдерів" зросли на 32,2 мільярда доларів завдяки вдалим інвестиціям в фармацевтичні корпорації з виробництва вакцин. Менеджерка Oxfam з політики в галузі охорони здоров'я Анна Марріотт прокоментувала цю ситуацію наступним чином: "ці мільярдери – людське обличчя надприбутків, які фармацевтичні гіганти отримують від монополії на вакцини".

Ці вакцини фінансувалися за допомогою державних коштів і перш за все повинні бути глобальним суспільним благом, а не можливістю для приватного прибутку. Нам необхідно терміново покласти край цим монополіям, щоб ми могли збільшити виробництво вакцин, знизити ціни та вакцинувати світ,

– додала вона.

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