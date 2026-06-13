"Приватбанк" обновил условия обслуживания карт: за какие услуги нужно будет доплачивать

В "Приватбанке" изменили тарифы на некоторые услуги. Изменения связаны с увеличением расходов банка на модернизацию и усиленную защиту личных данных клиентов.

Новые правила для клиентов "Приватбанка"

Что изменилось и на сколько подорожали некоторые банковские операции, можно проследить на сайте банка в разделе "Тарифы".

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С начала июня в "Приватбанке" пересмотрели некоторые тарифы по обслуживанию. Повышение стоимости некоторых услуг связано с:

большими затратами на банковскую инфраструктуру;

модернизацией цифровых сервисов;

усилением защиты клиентских данных.

Обратите внимание! Основные услуги для получателей пенсий будут бесплатными.

Конкретные изменения затронут снятие наличных денег через банкоматы других банков. Ранее комиссия за эту услугу составляла 1% от суммы операции. Сейчас же нужно будет отдать 1,5% комиссии.

Однако обновление не касается пенсионных карт. Снятие наличных для пенсионеров во всех банкоматах страны именно с пенсионных карт – без дополнительной комиссии.

Изменилась также стоимость смс-сообщений о балансе средств на счете. Ранее ежемесячная плата составляла 10 гривен, сейчас – 15 гривен.

В то же время изменился тариф на оформление дополнительной карты. С 50 гривен цена выросла до 100 гривен.

Обратите внимание! Чтобы уменьшить расходы нужно помнить, что снятие наличных в сети банкоматов банка осуществляется без комиссии. А чтобы не платить отдельно за смс можно включить push-уведомления в самом приложении. Так оповещения будут поступать бесплатно.

В частности на ресурсе добавили, что для оформления карты в "Приватбанке" можно обратиться в отделение или выполнить необходимые действия онлайн.

Если обращаться лично в отделение – с собой обязательно нужно иметь паспорт и идентификационный номер налогоплательщика.

Для онлайн открытия карты нужно загрузить приложение банка – "Приват24". Далее авторизоваться в системе. В разделе меню "кошелек" надо выбрать "добавить", а затем "digital карту". Следующий шаг – выбрать тип карты, платежную систему и валюту.

Напомним, что 5 июня в приложении Приват24 произошел сбой. Пользователи не могли зайти на ресурс из-за ошибки при авторизации. В самом банке подтвердили ситуацию и в частности добавили, что есть проблемы с работой сайта. В частности известно, что соответствующая ситуация была и в начале мая. Тогда клиенты банка тоже не могли зайти в приложение из-за проблем с авторизацией.