Нові правила для клієнтів ПриватБанку

Про те, що змінилося та на скільки подорожчали деякі банківські операції, йдеться на ресурсі "На пенсії".

Дивіться також Повернути помилковий платіж легко: адвокат розкрила секрет

З початку червня у ПриватБанку переглянули деякі тарифи щодо обслуговування. Підвищення вартості деяких послуг пов'язане з:

більшими витратами на банківську інфраструктуру;

модернізацією цифрових сервісів;

посиленням захисту клієнтських даних.

Зауважте! Основні послуги для отримувачів пенсій будуть безкоштовними.

Конкретні зміни зачеплять зняття готівки через банкомати інших банків. Раніше комісія за цю послугу становила 1% від суми операції. Нині ж потрібно буде віддати 1,5% комісії.

Однак оновлення не стосується пенсійних карток. Зняття готівки для пенсіонерів в усіх банкоматах країни саме з пенсійних карток – без додаткової комісії.

Змінилася також вартість смс-повідомлень щодо балансу коштів на рахунку. Раніше щомісячна плата становила 10 гривень, нині – 15 гривень.

Водночас змінився тариф на оформлення додаткової картки. З 50 гривень ціна зросла до 100 гривень.

Зверніть увагу! Щоб зменшити витрати потрібно пам'ятати, що зняття готівки у мережі банкоматів банку здійснюється без комісії. А щоб не платити окремо за смс можна увімкнути push-повідомлення в самому застосунку. Так сповіщення надходитимуть безоплатно.

Зокрема на ресурсі додали, що для оформлення картки у ПриватБанку можна звернутися до відділення або виконати необхідні дії онлайн.

Якщо звертатись особисто до відділення – з собою обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний номер платника податків.

Для онлайн відкриття картки потрібно завантажити застосунок банку – "Приват24". Далі авторизуватись в системі. В розділі меню "гаманець" треба обрати "додати", а потім "digital картку". Наступний крок – обрати тип картки, платіжну систему та валюту.

Нагадаємо, що 5 червня у застосунку Приват24 стався збій. Користувачі не могли зайти на ресурс через помилку під час авторизації. У самому банку підтвердили ситуацію й зокрема додали, що є проблеми з роботою сайту. Зокрема відомо, що відповідна ситуація була й на початку травня. Тоді клієнти банку теж не могли зайти в застосунок через проблеми з авторизацією.