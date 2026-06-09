Что нужно сделать для возврата ошибочного платежа?

Согласно указанной статье Гражданского кодекса, лицо, получившее эти средства, должно их вернуть, рассказала 24 Каналу адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова.

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То, как именно надо действовать, зависит от типа ошибочного платежа:

Ошибочный перевод на чужую банковскую карту

Банк не может самостоятельно списывать деньги со счета получателя, если на это нет его согласия. В частности, это гарантируется банковской тайной.

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Что должен сделать гражданин:

гражданину нужно сохранить квитанцию, там должна быть указана сумма, время и реквизиты;

далее необходимо связаться с поддержкой банка.

Дина Дрыжакова Адвокат Банк не назовет имя или телефон получателя, но может выступить посредником – отправить получателю уведомление об ошибочном платеже с просьбой вернуть средства. Если перевод был по номеру телефона и вы знаете, кому позвонили/написали, стоит спокойно объяснить ситуацию. Многие люди возвращают средства добровольно, чтобы избежать проблем.

Если же человек отказывается вернуть деньги, можно обращаться в суд. В таком случае, получателя обвинят во взыскании безосновательно приобретенных средств.

Ошибочное пополнение чужого мобильного счета

Этот случай значительно проще. Фактически, он регулируется внутренними правилами мобильных операторов. Однако здесь установлены временные ограничения.

Что необходимо сделать:

как можно быстрее обратиться к оператору; предоставить доказательства, например, чек об оплате.

Оператор может перебросить средства на ваш номер, если: ошибка в номере составляла не более 1 – 2 цифр (зависит от компании). А также на счету того, кому случайно ушли деньги, эта сумма еще физически есть (если человек ее уже выговорил или вывел – оператор не сможет списать средства в минус),

– отмечает адвокат.

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