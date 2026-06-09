Что нужно сделать для возврата ошибочного платежа?
Согласно указанной статье Гражданского кодекса, лицо, получившее эти средства, должно их вернуть, рассказала 24 Каналу адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова.
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То, как именно надо действовать, зависит от типа ошибочного платежа:
- Ошибочный перевод на чужую банковскую карту
Банк не может самостоятельно списывать деньги со счета получателя, если на это нет его согласия. В частности, это гарантируется банковской тайной.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Что должен сделать гражданин:
- гражданину нужно сохранить квитанцию, там должна быть указана сумма, время и реквизиты;
- далее необходимо связаться с поддержкой банка.
Банк не назовет имя или телефон получателя, но может выступить посредником – отправить получателю уведомление об ошибочном платеже с просьбой вернуть средства. Если перевод был по номеру телефона и вы знаете, кому позвонили/написали, стоит спокойно объяснить ситуацию. Многие люди возвращают средства добровольно, чтобы избежать проблем.
Если же человек отказывается вернуть деньги, можно обращаться в суд. В таком случае, получателя обвинят во взыскании безосновательно приобретенных средств.
- Ошибочное пополнение чужого мобильного счета
Этот случай значительно проще. Фактически, он регулируется внутренними правилами мобильных операторов. Однако здесь установлены временные ограничения.
Что необходимо сделать:
- как можно быстрее обратиться к оператору;
- предоставить доказательства, например, чек об оплате.
Оператор может перебросить средства на ваш номер, если: ошибка в номере составляла не более 1 – 2 цифр (зависит от компании). А также на счету того, кому случайно ушли деньги, эта сумма еще физически есть (если человек ее уже выговорил или вывел – оператор не сможет списать средства в минус),
– отмечает адвокат.
Как мошенники могут обманывать украинцев с помощью платежей?
Сейчас в Украине популярна схема, когда вам на карту приходят деньги. Затем звонит человек и сообщает об этом. Мошенник просит вернуть деньги, но на другую карточку.
На самом деле это схема. Ведь из-за того, что вы отправляете деньги на другую карту, мошенник может попытаться вернуть ошибочно присланные средства и еще и обвинить вас в присвоении.