Превзошла биткоин: DOGE стала топовой криптовалютой в твиттере
В феврале Dogecoin стала самой обсуждаемой криптовалютой среди пользователей твиттера. В результате, она превзошла биткоин и Ethereum.
Источник:ICO Analytics
Аналитики заявили, что этого стоило ожидать. Вероятно, все из-за многочисленных упоминания Илона Маска о Dogecoin в своем твиттере.
К слову Илон Маск снова под следствием: причиной могут быть твиты о криптовалюте
Какие криптовалюты чаще всего обсуждали в твиттере
- На криптовалюту DOGE пришлось 10,4% упоминаний.
- Биткоин – 10,1%.
- Ethereum – 8,9%.
- ADA – 3,8%.
- XPR – 3,8%.
Что такое Dogecoin?Криптовалюта, которая появилась в 2013 году и основана на Litecoin. Получила название в честь известного интернет-мему Doge. Главная особенность – быстрый период начального майнинга.
Топовые криптовалюты в твиттере за февраль 2021 года / Рейтинг ICO Analytics
Как Илон Маск влияет на криптовалюты
- В феврале криптовалюта Dogecoin показала впечатляющий результат на крипторинку. Так, после нескольких сообщений Илона Маска цены на криптовалюту выросли на 50%.
- В твиттере изобретатель любит публиковать мемы, связанные с DOGE. Один из пользователей спросил, почему он так часто это делает, тот ответил: "Я люблю собак и мемы".
- Большое влияние Маск имеет и на биткоин. Так, после заявлений компании Tesla о приобретении криптовалюты на сумму 1,5 миллиарда долларов, ее цена начала бить рекорды.
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