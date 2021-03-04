В феврале Dogecoin стала самой обсуждаемой криптовалютой среди пользователей твиттера. В результате, она превзошла биткоин и Ethereum.

Аналитики заявили, что этого стоило ожидать. Вероятно, все из-за многочисленных упоминания Илона Маска о Dogecoin в своем твиттере.

К слову Илон Маск снова под следствием: причиной могут быть твиты о криптовалюте

Какие криптовалюты чаще всего обсуждали в твиттере

На криптовалюту DOGE пришлось 10,4% упоминаний.

Биткоин – 10,1%.

Ethereum – 8,9%.

ADA – 3,8%.

XPR – 3,8%.

Что такое Dogecoin? Криптовалюта, которая появилась в 2013 году и основана на Litecoin. Получила название в честь известного интернет-мему Doge. Главная особенность – быстрый период начального майнинга.

Топовые криптовалюты в твиттере за февраль 2021 года / Рейтинг ICO Analytics

Как Илон Маск влияет на криптовалюты

В феврале криптовалюта Dogecoin показала впечатляющий результат на крипторинку. Так, после нескольких сообщений Илона Маска цены на криптовалюту выросли на 50%.

В твиттере изобретатель любит публиковать мемы, связанные с DOGE. Один из пользователей спросил, почему он так часто это делает, тот ответил: "Я люблю собак и мемы".

Большое влияние Маск имеет и на биткоин. Так, после заявлений компании Tesla о приобретении криптовалюты на сумму 1,5 миллиарда долларов, ее цена начала бить рекорды.

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