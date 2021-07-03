План заключается в разделении вашего дохода на три большие категории: потребности, желания и сбережения / инвестиции.
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50% потребности
Эта категория включает все ваши основные расходы, такие как арендная плата, ипотечные платежи, питание, коммунальные услуги, медицинское страхование, выплаты долга и обслуживания автомобиля.
Если эти необходимые расходы забирают больше половины вашего дохода, то их нужно пересмотреть.
20% в сбережения и инвестиции
Финансисты обычно рекомендуют иметь финансовую подушку на 3 – 6 месяцев, то есть достаточно денег, чтобы прожить это время без дохода. Собрав такую финансовую подушку, можно и подумать об инвестициях – депозиты, металлы, фондовый рынок и тому подобное.
30% на желание
Эта последняя категория включает все, что не считается необходимостью, например, путешествие, подписка Netflix, ужин в ресторане, покупки и развлечения.
Эта категория может включать улучшение качества жизни: если вы приобретете дорогой автомобиль, хотя ваши потребности вполне может удовлетворить дешевая модель.
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Правило 50-30-20 – это универсальный план, особенно для новичков в сфере организации своих финансов.