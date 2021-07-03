План полягає у поділі вашого доходу на три великі категорії: потреби, бажання та заощадження / інвестиції.

До теми Акцент на майбутнє: ресурси, які формують принципи правильного розпоряджання грошима

50% на потреби

Ця категорія включає всі ваші основні витрати, такі як орендна плата, іпотечні платежі, харчування, комунальні послуги, медичне страхування, виплати боргу та обслуговування автомобіля.

Якщо ці необхідні витрати забирають більше половини вашого доходу, то їх потрібно переглянути.

20% на заощадження та інвестиції

Фінансисти зазвичай рекомендують мати фінансову подушку на 3 – 6 місяців, тобто достатньо грошей, щоб прожити цей час без доходу. Назбиравши таку фінансову подушку, можна й подумати про інвестиції – депозити, метали, фондовий ринок тощо.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.

30% на бажання

Ця остання категорія включає все, що не вважається необхідністю, наприклад, подорож, передплата Netflix, вечеря в ресторані, покупки та розваги.

Ця категорія може також включати покращення якості життя: якщо ви придбаєте дорожчий автомобіль, хоча ваші потреби цілком може задовольнити дешевша модель.

Важливо Цифрова валюта та кібербезпека: в Україні стартує масштабна трансформація платіжного ринку

Правило 50-30-20 – це універсальний план, особливо для новачків у сфері організації своїх фінансів.