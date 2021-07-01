241 депутат поддержал во втором чтении проект закона № 4364. Голосование состоялось в среду, 30 июня. Нацбанк считает, что это поможет вывести предоставления платежных услуг в Украине на качественно новый уровень.
Обратите внимание Акцент на будущее: ресурсы, которые формируют принципы правильного распоряжения деньгами
новые трансформации
Рынок платежных услуг стоит на пороге масштабных и комплексных изменений. В частности, документ предусматривает определение 9 категорий поставщиков услуг. В этот перечень вошли почтовые операторы и, при определенных условиях, органы государственной власти. Кроме того, на рынок выйдут новые игроки:
- учреждения электронных денег,
- филиалы иностранных платежных учреждений,
- поставщика услуг по предоставлению сведений из счетов,
- платежные учреждения.
Авторы этого закона также выделили 9 платежных услуг: 7 – финансовые, 2 – нефинансовые Во втором случае речь идет об услуге по инициированию платежной операции и услугу по предоставлению информации по счетам.
Небанковские участники рынка тоже получат новые возможности. В частности, они смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. Кроме того, в этих учреждений больше не будут требовать быть участниками платежных системах для того, чтобы быть способными осуществлять переводы. Украинский центробанк сохранит за собой право формировать различные микроструктуры:
- системы межбанковских расчетов,
- системы розничных платежей,
- другие виды платежных систем для осуществления операций.
Нацбанк теперь имеет право выпустить собственную "цифровую валюту". Еще одно важное изменение - введение в Украине концепции открытого банкинга.