Пенсия вырастет до 16 500 гривен: кто попал в список на повышение

Пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС могут получать сразу несколько видов пенсионных выплат от государства. От чего зависит их назначение и как формируется общая сумма, читайте далее.

Кто может получить 16 500 минимальной пенсии?

В Украине часть граждан из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС может получать пенсию на уровне около 16 500 гривен и выше. Такой размер выплат возможен для лиц с инвалидностью, если установлена прямая связь заболевания с последствиями катастрофы, рассказывает Пенсионный фонд.

Интересно Можно получить значительно больше чем 1500: что важно знать о новой помощи

Уровень обеспечения в этих случаях существенно отличается от стандартных пенсий и формируется по отдельным правилам. Пенсионное обеспечение для пострадавших от ЧАЭС является многоуровневым.

Обратите внимание! Оно включает не только базовую пенсию по возрасту или по инвалидности, но и дополнительную государственную выплату. Ее размер зависит от категории пострадавшего и группы инвалидности, что в итоге формирует общую сумму.

Для лиц первой категории, в частности ликвидаторов, предусмотрены повышенные дополнительные выплаты. Так, для людей с инвалидностью I группы такая доплата составляет более 470 гривен, II группы уже около 380 гривен, III группы почти 285 гривен.

Если же инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой, но лицо не является ликвидатором, суммы ниже – примерно от 170 до 340 гривен в зависимости от группы.

Для других категорий пострадавших (2 – 4) дополнительные выплаты еще меньше – в пределах от 50 до 170 гривен. Аналогичный уровень поддержки предусмотрен и для детей с инвалидностью или лиц с лучевой болезнью, вызванной аварией.

Как определяется минимальная пенсия чернобыльца?

Ключевая особенность пенсий чернобыльцев это то, что минимальные гарантии для этой категории определяются не в фиксированных суммах, а как доля от средней заработной платы по стране, рассказывает ПФУ.

Справочно! По состоянию на сейчас базовым показателем является более 20 600 гривен, и именно от него рассчитываются минимальные уровни пенсий для ликвидаторов с инвалидностью.

В то же время даже в пределах одной категории размер пенсии может отличаться. На него влияют страховой стаж, уровень заработной платы и индивидуальные обстоятельства назначения.

