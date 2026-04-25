Хто може отримати 16 500 мінімальної пенсії?

В Україні частина громадян із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС може отримувати пенсію на рівні близько 16 500 гривень і вище. Такий розмір виплат можливий для осіб з інвалідністю, якщо встановлено прямий зв’язок захворювання з наслідками катастрофи, розповідає Пенсійний фонд.

Рівень забезпечення у цих випадках суттєво відрізняється від стандартних пенсій і формується за окремими правилами. Пенсійне забезпечення для постраждалих від ЧАЕС є багаторівневим.

Зверніть увагу! Воно включає не лише базову пенсію за віком або по інвалідності, а й додаткову державну виплату. Її розмір залежить від категорії постраждалого та групи інвалідності, що в підсумку формує загальну суму.

Для осіб першої категорії, зокрема ліквідаторів, передбачені підвищені додаткові виплати. Так, для людей з інвалідністю І групи така доплата становить понад 470 гривень, ІІ групи вже близько 380 гривень, ІІІ групи майже 285 гривень.

Якщо ж інвалідність пов’язана з Чорнобильською катастрофою, але особа не є ліквідатором, суми нижчі – приблизно від 170 до 340 гривень залежно від групи.

Для інших категорій постраждалих (2 – 4) додаткові виплати ще менші – у межах від 50 до 170 гривень. Аналогічний рівень підтримки передбачений і для дітей з інвалідністю або осіб із променевою хворобою, спричиненою аварією.

Як визначається мінімальна пенсія чорнобильця?

Ключова особливість пенсій чорнобильців це те, що мінімальні гарантії для цієї категорії визначаються не у фіксованих сумах, а як частка від середньої заробітної плати по країні, розповідає ПФУ.

Довідково! Станом на зараз базовим показником є понад 20 600 гривень, і саме від нього розраховуються мінімальні рівні пенсій для ліквідаторів з інвалідністю.

Водночас навіть у межах однієї категорії розмір пенсії може відрізнятися. На нього впливають страховий стаж, рівень заробітної плати та індивідуальні обставини призначення.

Що ще слід знати про перерахунок виплат?