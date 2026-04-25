Кто может получить 16 500 минимальной пенсии?
В Украине часть граждан из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС может получать пенсию на уровне около 16 500 гривен и выше. Такой размер выплат возможен для лиц с инвалидностью, если установлена прямая связь заболевания с последствиями катастрофы, рассказывает Пенсионный фонд.
Интересно Можно получить значительно больше чем 1500: что важно знать о новой помощи
Уровень обеспечения в этих случаях существенно отличается от стандартных пенсий и формируется по отдельным правилам. Пенсионное обеспечение для пострадавших от ЧАЭС является многоуровневым.
Обратите внимание! Оно включает не только базовую пенсию по возрасту или по инвалидности, но и дополнительную государственную выплату. Ее размер зависит от категории пострадавшего и группы инвалидности, что в итоге формирует общую сумму.
Для лиц первой категории, в частности ликвидаторов, предусмотрены повышенные дополнительные выплаты. Так, для людей с инвалидностью I группы такая доплата составляет более 470 гривен, II группы уже около 380 гривен, III группы почти 285 гривен.
- Если же инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой, но лицо не является ликвидатором, суммы ниже – примерно от 170 до 340 гривен в зависимости от группы.
- Для других категорий пострадавших (2 – 4) дополнительные выплаты еще меньше – в пределах от 50 до 170 гривен. Аналогичный уровень поддержки предусмотрен и для детей с инвалидностью или лиц с лучевой болезнью, вызванной аварией.
Как определяется минимальная пенсия чернобыльца?
Ключевая особенность пенсий чернобыльцев это то, что минимальные гарантии для этой категории определяются не в фиксированных суммах, а как доля от средней заработной платы по стране, рассказывает ПФУ.
Справочно! По состоянию на сейчас базовым показателем является более 20 600 гривен, и именно от него рассчитываются минимальные уровни пенсий для ликвидаторов с инвалидностью.
В то же время даже в пределах одной категории размер пенсии может отличаться. На него влияют страховой стаж, уровень заработной платы и индивидуальные обстоятельства назначения.
Что еще следует знать о перерасчете выплат?
Отдельно в системе пенсионного обеспечения действуют механизмы перерасчета выплат. В частности, для работающих пенсионеров предусмотрен периодический пересмотр пенсии после приобретения дополнительного страхового стажа. Такой перерасчет не происходит ежемесячно, а осуществляется с определенной периодичностью, что означает определенную "отложенность" эффекта от продолжения работы.
При этом учитывается не только продолжительность дополнительного стажа, но и уровень заработной платы, с которой уплачивались взносы. Именно эти факторы влияют на то, насколько ощутимым будет повышение. По оценкам Пенсионного фонда, этот механизм касается значительного количества украинцев, которые после выхода на пенсию продолжают работать и постепенно увеличивают свой страховой стаж.