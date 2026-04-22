Кто имеет право на помощь 1 500 гривен?

На указанную помощь имеет право часть пенсионеров и получателей социальных выплат, сообщает ПФУ.

Читайте также Какая пенсия, если имеешь 34 года непрерывного официального стажа

Например, такую помощь могут получить лица, получающие пенсию:

  • по возрасту;
  • за выслугу лет;
  • по потере кормильца;
  • по инвалидности.

Обратите внимание! Условием для получения этих выплат является то, что пенсия такого лица не может быть более – 25 595 гривен.

Также поддержку в размере 1 500 гривен смогут получить, независимо от размера пенсии:

  • ветераны войны;
  • ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Предоставляется такая помощь и получателям социальных выплат, к примеру:

  • малообеспеченным;
  • людям без пенсии после 65 лет;
  • людям с инвалидностью;
  • многодетным и так далее.

Относительно помощи 1 500 гривен есть интересный нюанс, что она может быть больше в расчете на домохозяйство. Ведь такая помощь предоставляется на члена семьи. В то же время один человек не может получить единовременное пособие выше 1 500 гривен, сообщает Ровенская ОГА.

Если лицо одновременно имеет право на получение единовременной денежной доплаты по нескольким основаниям, выплата осуществляется по одному из оснований,
– говорится в сообщении.

Что еще важно знать об этой помощи?

  • Начисление этой выплаты происходит автоматически. Предоставляется она привычными каналами для получения пенсий и социальной помощи. То есть, например, на банковский счет или через Укрпочту.

  • Право на указанную единовременную помощь имеют лица, которым назначена пенсия, по состоянию на 1 апреля 2026 года. Это же правило распространяется и на соцпомощь.