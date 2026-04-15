Когда будут выплачивать увеличенную пенсию работающим пенсионерам?

Выплата пересчитанных пенсий начата еще с 4 апреля 2026 года, сообщает ПФУ.

Интересно! В прошлом году пересчитанные пенсии выплачивали с апреля.

Перерасчет производится с учетом стажа приобретенного по состоянию на 1 марта 2026 года. Условиями для осуществления этой процедуры являются:

приобретение не менее 24 месяцев страхового стажа;

или же перерасчет может происходить, если от назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло не менее 2 лет.

Важно! Этот перерасчет происходит автоматически.

Перерасчет производится с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или – в случае целесообразности, с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии,

– указывает заместитель начальника Главного управления ПФУ в Тернопольской области Владимир Ивахов.

Эта заработная плата высчитывается за периоды страхового стажа, определенные в части первой статьи 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При этом, будет происходить применение показателя средней зарплаты (дохода), что учитывался при назначении (или же – предыдущего перерасчета) пенсионной выплаты.

