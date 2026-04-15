Когда будут выплачивать увеличенную пенсию работающим пенсионерам?
Выплата пересчитанных пенсий начата еще с 4 апреля 2026 года, сообщает ПФУ.
Интересно! В прошлом году пересчитанные пенсии выплачивали с апреля.
Перерасчет производится с учетом стажа приобретенного по состоянию на 1 марта 2026 года. Условиями для осуществления этой процедуры являются:
- приобретение не менее 24 месяцев страхового стажа;
- или же перерасчет может происходить, если от назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло не менее 2 лет.
Важно! Этот перерасчет происходит автоматически.
Перерасчет производится с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или – в случае целесообразности, с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии,
– указывает заместитель начальника Главного управления ПФУ в Тернопольской области Владимир Ивахов.
Эта заработная плата высчитывается за периоды страхового стажа, определенные в части первой статьи 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При этом, будет происходить применение показателя средней зарплаты (дохода), что учитывался при назначении (или же – предыдущего перерасчета) пенсионной выплаты.
Что еще важно знать о перерасчете пенсий работающих пенсионеров?
Перерасчет пенсий может не коснуться тех, кто ушел на пенсию по выслуге лет. Так происходит, в случае, если лицо не достигло пенсионного возраста.
С 1 января 2026 года произошло внедрение ежемесячной подачи отчетности, которую необходимо учитывать для перерасчета пенсии. Соответственно, это и повлияло на то, что пенсионеры смогут получить увеличенные выплаты уже в апреле.