Статус человека, который потерял самое крупное в истории количество денег, принадлежит японцу Масайоси Сон, основателю SoftBank. В начале этого тысячелетия он был самым богатым человеком мира.

Хотя сейчас Масайоси Сон имеет более 45 миллиардов долларов, когда-то он был значительно богаче и потерял все.

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Как Масайоси потерял все

На пике эпохи доткомов Масайоси Сон обогащался на 10 миллиардов долларов каждую неделю, то есть в среднем на 1,4 миллиарда долларов ежедневно. К тому времени он был самым богатым человеком на планете.

Но это продолжалось недолго. После того как пузырь доткомов лопнул, акции его компании SoftBank за два месяца подешевели на 75%, а к концу 2000 года уже стоили на 93% меньше.

Бизнес едва не обанкротился, а Сон в конечном итоге потерял 70 миллиардов долларов, что является крупнейшим в истории зафиксированным финансовым ущербом для человека.

Что такое пузырь доткомов

Экономический пузырь, который существовал в течение 1995 – 2001 годов. Он образовался в результате взлета акций интернет-компаний, создания новых компаний и переориентации старых на интернет-бизнес. Рынок был настолько переоценен, что когда новые бизнес-модели оказались неэффективными, то рынок акций резко обвалился.

Как Масайоси Сон "выжил"

Как-то я выжил,

– сказал Сон.

Именно прогнозирования спасло основателя Softbank. После нелегкого периода Сон решил приобрести Vodafone Japan в 2006 году. И это стало революционным соглашениям, которое вернуло SoftBank к жизни. С тех пор компания растет.

Сон в 2013 году вернул себе статус миллиардера и сейчас входит в круг самых богатых в мире.

Сейчас Сон ежегодно инвестирует миллиарды в технологические компании, особенно в тех, которые занимаются робототехникой и искусственным интеллектом.

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Пережив такой неожиданный крах своей компании, Масайоси Сон стал одержимым будущим и прогнозированием. Он разработал 300-летний план для Softbank.

Бывают хорошие и плохие времена, но SoftBank есть всегда,

– сказал Масайоси Сон.

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