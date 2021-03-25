Американская продюсерская компания Beacon Picture начала съемки сериала "Держись изо всех сил" (Hold on for Dear Life). Впервые в истории лента будет финансироваться криптовалютой.

Новый сериал как раз будет рассказывать о криптовалюте. Однако пока сценарий еще дорабатывают.

К слову Миллионы благодаря NFT-токенам: как неплохо заработать на своем творчестве

Над лентой работают Марк Пеннелл, Кристина Мартин и Массимилиано Муссина, которые участвовали в производстве фильма Николаса Кейджа Primal (2019).

Что будут показывать в сериале

События будут разворачиваться вокруг группы криптопредпринимателей, которые создают собственную цифровую валюту. Молодая основательница технологий Мел запускает собственный токен, который назвала в честь своего лучшего друга Авера, который исчез. В этом ей помогает отряд неудачников. Конечно, как и в любой сюжетной линии, не обходится без врагов, страхов, неопределенности и централизованных сил.

Кастинг на главные роли уже начался. Участие в съемках примут техномиллиардер и венчурный инвестор Тим Дрейпер, биткоинмиллиардер Джереми Гарднер и основательница блокчеин-компании Sense Кристал Роуз. Сериал будет состоять из 10 частей. Основные съемки начнутся в августе 2021 года в Пуэрто-Рико. В планах Beacon Pictures еще выпустить серию в виде NFT-токена.



Тим Дрейпер, Джереми Гарднер и Кристал Роуз / Коллаж 24 канала

Токенизация прибыли от сериала

Создатели ленты планируют токенизировать часть своей прибыли через токен на базе Ethereum. Так, инвесторы хотят получать чистый доход от сериала непосредственно на свои цифровые кошельки.

"Крипто – это о сообществе. Это шоу – продолжение этого сообщества. Мы способствуем инновациям, создавая возможность криптопредпринимателей участвовать в шоу, которое отражает много их собственных историй. Насколько я знаю, это первое мейнстримными ТВ-шоу, которое будет профинансировано биткоинами и Ethereum", – сказал шоураннер Марк Пеннелл.