Впервые в истории: съемки комедийного сериала профинансируют криптовалютой
Американская продюсерская компания Beacon Picture начала съемки сериала "Держись изо всех сил" (Hold on for Dear Life). Впервые в истории лента будет финансироваться криптовалютой.
Источник:Deadline
Новый сериал как раз будет рассказывать о криптовалюте. Однако пока сценарий еще дорабатывают.
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Над лентой работают Марк Пеннелл, Кристина Мартин и Массимилиано Муссина, которые участвовали в производстве фильма Николаса Кейджа Primal (2019).
Что будут показывать в сериале
События будут разворачиваться вокруг группы криптопредпринимателей, которые создают собственную цифровую валюту. Молодая основательница технологий Мел запускает собственный токен, который назвала в честь своего лучшего друга Авера, который исчез. В этом ей помогает отряд неудачников. Конечно, как и в любой сюжетной линии, не обходится без врагов, страхов, неопределенности и централизованных сил.
Кастинг на главные роли уже начался. Участие в съемках примут техномиллиардер и венчурный инвестор Тим Дрейпер, биткоинмиллиардер Джереми Гарднер и основательница блокчеин-компании Sense Кристал Роуз. Сериал будет состоять из 10 частей. Основные съемки начнутся в августе 2021 года в Пуэрто-Рико. В планах Beacon Pictures еще выпустить серию в виде NFT-токена.
Тим Дрейпер, Джереми Гарднер и Кристал Роуз / Коллаж 24 канала
Создатели ленты планируют токенизировать часть своей прибыли через токен на базе Ethereum. Так, инвесторы хотят получать чистый доход от сериала непосредственно на свои цифровые кошельки.
"Крипто – это о сообществе. Это шоу – продолжение этого сообщества. Мы способствуем инновациям, создавая возможность криптопредпринимателей участвовать в шоу, которое отражает много их собственных историй. Насколько я знаю, это первое мейнстримными ТВ-шоу, которое будет профинансировано биткоинами и Ethereum", – сказал шоураннер Марк Пеннелл.
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