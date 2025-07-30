На сколько упали акции Adidas?

В среду, 30 июля, бумаги популярного бренда спортивной одежды просели на 9%. Это стало самым резким внутридневным падением с 7 апреля, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Несмотря на рост прибыли во втором квартале, Adidas разочаровала инвесторов, ограничившись лишь подтверждением годового прогноза.

Компания по-прежнему ожидает операционную прибыль в диапазоне от 1,7 до 1,8 миллиарда евро, тогда как средний прогноз аналитиков составляет 2 миллиарда евро.

Важно! За последние 12 месяцев акции Adidas подешевели на 23%.

Генеральный директор компании Бьорн Гульден объяснил сохранение консервативного прогноза неопределенностью, связанной с влиянием американских торговых пошлин.

По его словам, компания уже понесла убытки на десятки миллионов евро и ожидает, что в этом году дополнительные расходы, связанные с поставками продукции в США, достигнут 200 млн евро.

Примечательно! Гульден также предупредил о возможной цепной реакции со стороны потребителей, которые могут сократить расходы из-за инфляционного давления.

Что происходит с Adidas?

Во втором квартале Adidas отчиталась об операционной прибыли в размере 546 миллионов евро, что выше среднего прогноза аналитиков в 503 миллиона евро.

Однако квартальная выручка составила 6 миллиардов евро, немного не дотянув до ожиданий из-за укрепления евро и закрытия франшизы Yeezy.

В целом, более слабые показатели по прибыли компенсируются высокой рентабельностью, поэтому мы расцениваем эти результаты как неоднозначные,

– отметил аналитик RBC Capital Markets Пирал Дадхания.

На фоне популярности классических кроссовок, таких как Samba, Adidas два года подряд пользуется повышенным спросом. Компания расширила ассортимент ретро-моделей с тремя полосками, что вызвало волну интереса от Латинской Америки до Китая.

Интересно! Расширенный ассортимент ретро-моделей помог компании укрепить позиции бренда на рынке и частично сократить отставание от лидера индустрии – Nike.

Теперь инвесторы оценивают, удастся ли Adidas сохранить набранный темп на фоне торговой политики администрации Дональда Трампа, усиления экономической нестабильности в мире и попыток Nike вернуть себе позиции после нескольких сложных лет.

Компания продолжает подогревать интерес к ретро-моделям, включая Samba, в том числе за счет выпуска версий с металлизированной отделкой и анималистическими принтами.

Примечательно! Рентабельность Adidas составила 51,7%, немного превысив прогнозы аналитиков. Этому способствовали снижение скидок, сокращение расходов на продукцию и логистику.