Как Трамп будет помогать угольной промышленности

В апреле Трамп поручил министру энергетики Крису Райту - бывшему гендиректору компании, которая занимается фрекингом - определить, следует ли признать металлургический уголь "критически важным полезно. ископаемым". В мае Райт дал утвердительный ответ, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В последней версии так называемого "Великого и прекрасного закона Трампа" производители металлургического угля смогут претендовать на налоговый кредит на выпуск продукции. Этот кредит покроет 2,5% от стоимости горючего.

Удар по зеленой энергетике

Генеральный директор некоммерческой организации Energy Innovation Соня Аггарвал назвала включение коксующегося угля в перечень субсидируемых ресурсов абсурдом. Она отметила, что это мешает переходу на более экологичные источники энергии.

Эта субсидия направит сотни миллионов долларов налогоплательщиков в Китай, фактически финансируя производство грязной стали,

– заявила Аггарвал.

Помощь Китаю

Директор по аналитике Energy Innovation Робби Орвис, подсчитал, что налоговый кредит может составлять около 300 миллионов долларов за десять лет для тех производителей, которые экспортируют уголь в Китай.

Он также отметил, что такая мера может дать Китаю преимущество в конкуренции с американской сталелитейной продукцией.

Интересно! Признание коксующегося угля "критически важным полезным ископаемым" - статус, который обычно получают материалы, необходимые для высокотехнологичных оборонных систем. Это может открыть путь к использованию Трампом чрезвычайных полномочий для расширения добычи.

В свою очередь представитель Национальной горнодобывающей ассоциации США Конор Бернстайн заявил, что законопроект поддерживает рабочие места, промышленность и экономику страны.