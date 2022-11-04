Рыночная стоимость производителя популярных в мире смартфонов достигла отметки в 2,31 триллиона долларов. Это на 10 миллиардов долларов больше чем общая стоимость Alphabet, Amazon и Meta.

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Рекорд Apple

Американская компания Apple смогла настолько вырваться вперед из-за недавних изменений на фондовом рынке. Дело в том, что акции Amazon и Meta недавно значительно упали в цене после публикации отчетов за квартал.

Только активы Meta, которая раньше была известна как Facebook, подешевели сразу на 20%. Кроме того, компания не смогла убедить инвесторов, что ставка на метамир и искусственный интеллект, в конце концов, будет успешной. На фоне этого капитал Марка Цукерберга уменьшился более чем на 10 миллиардов долларов.

Похожая ситуация и с ценными бумагами Amazon. В начале недели акции техгиганта подешевели за день почти на 7%. Кроме того, Amazon потерял место в клубе компаний, рыночная капитализация которых превышает отметку в 1 триллион долларов.

В целом на момент создания этого материала первая пятерка самых дорогих компаний мира, согласно данным Global ranking, выглядит так: