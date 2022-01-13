Сальвадор приобрел по меньшей мере 1391 биткоин за государственный счет согласно Bloomberg , который оценил запасы криптовалюты на основе твитов действующего президента страны.

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Сколько Сальвадор мог потерять из-за обвала биткоина

Это означает, что Сальвадор вложил примерно 71 миллион долларов в биткоин при средней цене покупки на уровне 51 тысячи долларов. В последний раз Найиб Букеле сообщал о приобретении цифровых монет в конце декабря 2021 года. Если выходить из того, что страна не уменьшила количество своих криптоактивов, то ее портфель подешевел ориентировочно на 14%, до 61 миллиона долларов.

Что произошло с биткоином В понедельник, 10 января, стоимость биткоина упала ниже 40 тысяч долларов за монету. Это произошло впервые с сентября 2021 года. К тому моменту криптовалюта потеряла примерно 40% от своего исторического максимума – почти 69 тысяч долларов за монету.

Более точные данные неизвестны, поскольку государственный процесс закупок, а также его биткоин-адрес окутаны тайной. Министр финансов Алехандро Селайя добавил, что на прошлой неделе Сальвадор конвертировал определенное количество цифровых монет в доллары США. Актуальная стоимость биткоина, согласно CoinDesk :

цена – 43 829 долларов за монету;

исторический максимум – 68 990 долларов за монету;

рыночная капитализация – 829,56 миллиарда долларов.

Сколько Сальвадор мог потерять из-за обвала биткоина / Фото Getty Images

Предоставление биткоину официального статуса сделало лидера Сальвадора популярным, особенно среди поклонников цифровых денег. Политик уже обнародовал несколько амбициозных планов, связанных с биткоином: