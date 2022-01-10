Максимально ціна біткойна підіймалася до майже 69 тисяч доларів за монету, тоді як у 2021 році загальна капіталізація крипторинку навіть перетнула позначку в 3 трильйони доларів.

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Новий обвал біткойна

У понеділок, 10 січня, ціна біткойна опустилася нижче 40 тисяч доларів за монету. Згідно з даними CoinDesk, актуальна вартість ключової монети світу зупинилася на рівні 39 746 доларів за штуку, втративши 4,56%. За останні 7 діб криптовалюта впала на 15,66%, інформує CoinMarketCap. Це найтриваліша серія невдач для криптовалюти з серпня 2018 року. Ринкова капіталізація біткойна становить 762,3 мільярда доларів.

До теми: У перші дні січня 2022 року в Казахстані розпочалися масові протести. Це негативно вплинуло на біткойн , оскільки ця країна є однією з найпопулярніших серед майнерів. Тоді вартість біткойна впала до 44 054 доларів за штуку.

Деякі інвестори вже почали переказувати гроші на біржі. Наприклад, один анонімний гаманець перераховує понад 40 мільйонів доларів у біткойнах на Coinbase, пише Independent. Інші криптовалюти також втрачають позиції на ринку. Дані із сайту CoinDesk: