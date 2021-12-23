Лідер Сальвадору поділився новиною про останню покупку біткойнів у твітер. У серії його дописів усе вказує на число 21. Влада Сальвадору прийняла закон про визнання біткойна офіційним платіжним засобом 7 вересня 2021 року.

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Унікальний момент

Наїб Букеле повідомив, що Сальвадор придбав 21 біткойн. Політик опублікував фото квитанції, де видно, що цифрові монети коштували трохи більше ніж 1 мільйон доларів. Держава вбачає у криптовалюті користь, оскільки доступ до неї зможуть отримати всі, перекази відбуватимуться миттєво й з невеликою комісією.

Сьогодні останній 21-й день 21-го року 21-го століття,

– написав Букеле в одному твіті.

У наступному дописі він згадав, що площа країни становить трохи більше ніж 21 тисячу квадратних кілометрів та уточнив наступне: "Збіг? Я так не думаю!". Також відомо, що навіть покупку провели о 23:00, що за цілодобовим годинником було рівно о 21:21:21.

Що варто знати про валюту у Сальвадорі У центральноамериканській країні майже 70% людей не мають банківських рахунків чи кредитних карток. Грошові перекази або кошти, які заробітчани відправляють додому, становлять понад 20% ВВП Сальвадору. Наявні способи міжнародних переказів грошей стягують комісію від 10%, а сам переказ може тривати дні. Інколи люди самостійно привозять чи вивозять гроші, адже так дешевше.

Президент Сальвадору, який має понад 3 мільйони підписників у твітер, й раніше використовував енергію мемів у світі цифрових грошей. Наприклад, після придбання 150 біткойнів у вересні 2021 року він написав у твітер, що Сальвадор "придбав падіння", посилаючись на популярну фразу серед роздрібних інвесторів. Центральноамериканська країна використовує цифрову монету для багатьох проєктів. Зокрема, йдеться про будівництва шкіл у країні.

Актуальна вартість біткойна, згідно з CoinDesk, становить: