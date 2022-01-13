Сальвадор придбав щонайменше 1391 біткойн державним коштом згідно з Bloomberg, який оцінив запаси криптовалюти на основі твітів чинного президента країни.
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Скільки Сальвадор міг втратити через обвал біткойна
Це означає, що Сальвадор вклав приблизно 71 мільйон доларів у біткойн при середній ціні покупки на рівні 51 тисячі доларів. Востаннє Наїб Букеле повідомляв про придбання цифрових монет наприкінці грудня 2021 року. Якщо виходити з того, що країна не зменшила кількість своїх криптоактивів, то її портфель подешевшав орієнтовно на 14% до 61 мільйона доларів.
Що сталося з біткойномУ понеділок, 10 січня, вартість біткойна впала нижче 40 тисяч доларів за монету. Це сталося вперше з вересня 2021 року. На той момент криптовалюта втратила приблизно 40% від свого історичного максимуму – майже 69 тисяч доларів за монету.
Більш точні дані невідомі, оскільки державний процес закупівель, а також його біткойн-адреса оповиті таємницею. Міністр фінансів Алехандро Селайя додав, що минулого тижня Сальвадор конвертував певну кількість цифрових монет у долари США. Актуальна вартість біткойна, згідно з CoinDesk:
- ціна – 43 829 доларів за монету;
- історичний максимум – 68 990 доларів за монету;
- ринкова капіталізація – 829,56 мільярда доларів.
Скільки Сальвадор міг втратити через обвал біткойна / Фото Getty Images
Надання біткойну офіційного статусу зробило лідера Сальвадору популярним, особливо серед прихильників цифрових грошей. Політик уже оприлюднив кілька амбітних планів пов'язаних з біткойном:
- Одна з ініціатив передбачає будівництво нового міста, яке буде фінансуватися завдяки біткойну. Букеле додав, що місто буде побудовано поруч із вулканом.
- Ще один план включав пришвидшення процесу отримання громадянства для інвесторів, які володіють "вулканними облігаціями" на 100 тисяч доларів протягом 5 років.
- Наприкінці минулого року Сальвадор оголосив про плани випустити облігації на 1 мільярд доларів, щоб купити більше цифрових монет.