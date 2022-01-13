Сальвадор придбав щонайменше 1391 біткойн державним коштом згідно з Bloomberg, який оцінив запаси криптовалюти на основі твітів чинного президента країни.

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Скільки Сальвадор міг втратити через обвал біткойна

Це означає, що Сальвадор вклав приблизно 71 мільйон доларів у біткойн при середній ціні покупки на рівні 51 тисячі доларів. Востаннє Наїб Букеле повідомляв про придбання цифрових монет наприкінці грудня 2021 року. Якщо виходити з того, що країна не зменшила кількість своїх криптоактивів, то її портфель подешевшав орієнтовно на 14% до 61 мільйона доларів.

Що сталося з біткойном У понеділок, 10 січня, вартість У понеділок, 10 січня, вартість біткойна впала нижче 40 тисяч доларів за монету. Це сталося вперше з вересня 2021 року. На той момент криптовалюта втратила приблизно 40% від свого історичного максимуму – майже 69 тисяч доларів за монету.

Більш точні дані невідомі, оскільки державний процес закупівель, а також його біткойн-адреса оповиті таємницею. Міністр фінансів Алехандро Селайя додав, що минулого тижня Сальвадор конвертував певну кількість цифрових монет у долари США. Актуальна вартість біткойна, згідно з CoinDesk:

ціна – 43 829 доларів за монету;

за монету; історичний максимум – 68 990 доларів за монету;

за монету; ринкова капіталізація – 829,56 мільярда доларів.

Скільки Сальвадор міг втратити через обвал біткойна / Фото Getty Images

Надання біткойну офіційного статусу зробило лідера Сальвадору популярним, особливо серед прихильників цифрових грошей. Політик уже оприлюднив кілька амбітних планів пов'язаних з біткойном: