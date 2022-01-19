Инвестиционный банк Goldman Sachs представил новый финансовый отчет за 2021 год. Он отчитался о рекордной прибыли за прошедшие 12 месяцев.

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Замедление после успешного года

В то же время, компания сообщила о замедлении своих показателей в четвертом квартале 2021 года. Это один из признаков того, что безумная рыночная активность, спровоцированная пандемией, охлаждается. Новый торговый день на бирже в Нью-Йорке акции Goldman Sachs начали с падения. Активы обрушились сразу на 8,4% до 349,12 доллара за штуку. Это максимальное падение с июня 2020 года. Инвестиционный банк являлся одним из ключевых бенефициаров пандемии. В прошлом году акции компании взлетели в цене на 45%. Однако инвесторы уже обратили внимание на то, как компания будет вести себя на спокойном рынке.

К теме: Компенсации и льготы, крупнейший драйвер расходов Goldman, взлетели на 33% до 17,7 миллиарда долларов в 2021 году, что свидетельствует о значительных бонусах для сотрудников компании после рекордного года.

Акции Goldman Sachs обрушились / Фото Getty Images

Чистая прибыль американской компании в четвертом квартале снизилась на 13% в годовом выражении, до 3,9 миллиарда долларов, согласно официальному отчету Goldman Sachs. Выручка от торговых операций банка обвалилась на 7% на глобальных рынках. Кроме того, было зафиксировано падение на рынке акций. Показатели упали на 11%. Несмотря на то, что Goldman Sachs завершил один из самых успешных лет в истории как относительно доходов, так и доходов, руководителям инвестиционного банка необходимо будет развеять беспокойство инвесторов, что торговый бизнес движется вниз.

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