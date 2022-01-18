Компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway позбувалася від активів Wells Fargo у 2020 році та на початку 2021 року.

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"Дороге" рішення Воррена Баффета

Наприкінці 2019 року до інвестиційного портфеля Berkshire Hathaway входило 346 мільйонів акцій Wells Fargo. Таким чином, частка компанії Баффета у банку складала 8,4%. Проте Berkshire практично ліквідував цю позицію протягом наступних п’яти кварталів, залишивши лише 675 тисяч цінних паперів у своїй власності.

За продаж акцій Wells Fargo Баффет і його команда отримали майже 10 мільярдів доларів. У цей період середня ціна цінних паперів американського банку коливалася на рівні 30 доларів. Проте акції Wells Fargo підскочили в ціні до 58 доларів. Це найвищим рівень з серпня 2018 року. Якби Berkshire зберіг свою позицію, сьогодні вона коштувала б 20 мільярдів доларів.

До теми: Примітно, що Berkshire володів 500 мільйонами акцій Wells Fargo на кінець 2016 року. Сьогодні ця частку оцінили б у 29 мільярдів доларів. Це зробило б портфель з акціями Wells Fargo третім в ієрархії конгломерату після Apple та Bank of America.

Воррен Баффет продав акції відомого банку з США / Фото Getty Images

Чому інвестор ухвалив таке рішення

Попри все Воррен Баффет, найімовірніше, не шкодує про своє рішення щодо активів Wells Fargo. Цікаво, що він акціонером банку понад 30 років і навіть вважав ці активи одними із найважливіших у минулому. Все змінилося у 2020 році, коли легендарний інвестор назвав скандал із фальшивими рахунками кредитора "повною катастрофою". Крім того, він звинуватив керівництво Wells Fargо в ігноруванні проблеми замість її вирішення.

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У 2020 році Воррен Баффет також позбувся акцій ще кількох банків. Головна причина – він хвилювався через пандемію та боявся, що портфель акцій Berkshire надмірно піддається впливу фінансового сектора. Зокрема, йдеться про наступні рішення:

Компанія Berkshire Hathaway, ймовірно, продала свої пакети акцій JPMorgan і Goldman Sachs приблизно за 6,1 мільярда доларів і 2,4 мільярда доларів відповідно.

доларів і доларів відповідно. Цінні папери обох банків зараз торгуються на рівні близькому до своїх максимумів.Якби ці активи досі належали б Баффету, то ці позиції сьогодні коштували б 9,5 мільярда доларів і 4,7 мільярда доларів кожна.

Таким чином, продажі усіх вищеперерахованих акцій коштували Баффету 15 мільярдів доларів нереалізованих прибутків. Водночас інвестор майже подвоїв 2,1 мільярда доларів, які він вклав у Bank of America літом 2020 року. Це означає, що він не зовсім відмовився від банківського сектора.