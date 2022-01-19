Інвестиційний банк Goldman Sachs представив новий фінансовий звіт за 2021 рік. Він відзвітував про рекордні прибутки за минулі 12 місяців.
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Сповільнення після успішного року
Водночас компанія повідомила про сповільнення своїх показників у четвертому кварталі 2021 року. Це одна з ознак того, що шалена ринкова активність, спровокована пандемією, охолоджується. Новий торговий день на біржі у Нью-Йорку акції Goldman Sachs почали з падіння. Активи обвалилися відразу на 8,4% до 349,12 долара за штуку. Це максимальне падіння з червня 2020 року. Інвестиційний банк був одним із ключових бенефіціарів пандемії. Минулого року акції компанії злетіли в ціні на 45%. Проте інвестори уже звернули увагу на те, як компанія буде поводитися на спокійному ринку.
Акції Goldman Sachs обвалилися / Фото Getty Images
Чистий прибуток американської компанії у четвертому кварталі знизився на 13% у річному вираженні, до 3,9 мільярда доларів, згідно з офіційним звітом Goldman Sachs. Виторг від торгових операцій банку обвалився на 7% на глобальних ринках. Крім того, було зафіксоване падіння на ринку акцій. Показники впали на 11%. Попри те, що Goldman Sachs завершив один з найуспішніших років в історії як щодо доходів, так і прибутків, керівникам інвестиційного банку необхідно буде розвіяти занепокоєння інвесторів, що торговий бізнес рухається вниз.
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