Інвестиційний банк Goldman Sachs представив новий фінансовий звіт за 2021 рік. Він відзвітував про рекордні прибутки за минулі 12 місяців.

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Сповільнення після успішного року

Водночас компанія повідомила про сповільнення своїх показників у четвертому кварталі 2021 року. Це одна з ознак того, що шалена ринкова активність, спровокована пандемією, охолоджується. Новий торговий день на біржі у Нью-Йорку акції Goldman Sachs почали з падіння. Активи обвалилися відразу на 8,4% до 349,12 долара за штуку. Це максимальне падіння з червня 2020 року. Інвестиційний банк був одним із ключових бенефіціарів пандемії. Минулого року акції компанії злетіли в ціні на 45%. Проте інвестори уже звернули увагу на те, як компанія буде поводитися на спокійному ринку.

До теми: Компенсації та пільги, найбільший драйвер витрат Goldman, злетіли на 33% до 17,7 мільярда доларів у 2021 році, що свідчить про значні бонуси для співробітників компанії після рекордного року.

Акції Goldman Sachs обвалилися / Фото Getty Images

Чистий прибуток американської компанії у четвертому кварталі знизився на 13% у річному вираженні, до 3,9 мільярда доларів, згідно з офіційним звітом Goldman Sachs. Виторг від торгових операцій банку обвалився на 7% на глобальних ринках. Крім того, було зафіксоване падіння на ринку акцій. Показники впали на 11%. Попри те, що Goldman Sachs завершив один з найуспішніших років в історії як щодо доходів, так і прибутків, керівникам інвестиційного банку необхідно буде розвіяти занепокоєння інвесторів, що торговий бізнес рухається вниз.

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