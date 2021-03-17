Втратив 90 тисяч доларів: користувач зробив серйозну помилку під час продажу криптовалюти
Власник криптовалюти Alice під час продажу втратив 90 тисяч доларів. Він віддав її вчетверо дешевше від ринкової ціни.
Джерело:startcryptotrading.com
Чому користувач втратив гроші
Власник криптовалюти вирішив продати 4 тисяч монет на децентралізованому торговому майданчику Uniswap. На той момент курс альткойна становив близько 31,5 доларів.
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Однак через низьку ліквідність торгів середня ціна на Alice виявилася значно нижчою за ринковий курс – близько 8,5 доларів. Тому замість 126 тисяч доларів користувач отримав лише 33,5 тисячі доларів.
Транзакцію зафіксував блокчейн-оглядач Etherscan / Скриншот
Великі продажі призвела до того, що котирування альткойна на Uniswap на мить зменшились на 73%, тобто до 8,5 доларів. Однак пізніше повернулися до попередніх показників – у близько 31 доларів.
Ціна криптовалюти Alice за 17 березня / Графіка CoinMarketCap
Що відомо про криптовалюту Alice
My Neighbor Alice – це гра-будівельник, в якій можуть брати участь декілька гравців. В ній кожен може купувати і володіти віртуальними островами, збирати і будувати певні предмети і знайомитися з новими друзями.
Основною валютою гри якраз є токен Alice. За його допомогою, гравці можуть обмінювати NFT, купувати землю і робити багато інших дій.
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