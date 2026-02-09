Украине могут получить пенсию другой страны: какие условия нужно соблюдать
- Украинцы за рубежом могут получать польскую пенсию, если они официально работали в стране и уплатили хотя бы один пенсионный взнос в ZUS.
- После выезда из страны украинские пенсионеры теряют право на польскую пенсию, а нарушения могут привести к требованию возврата выплат.
Украинские граждане имеют право не только на пенсию своего государства. Также некоторые пожилые люди могут получить выплату от страны-союзницы.
Кто из украинцев может получать польскую пенсию?
Речь идет о Польше, о чем отметили в издании InPoland.
Однако, следует соответствовать определенным критериям:
- иметь минимальный страховой стаж – не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;
- достичь пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин).
ZUS – государственное учреждение, которое отвечает за социальное страхование – выплачивает минимальную пенсию украинцам, если они также работали в Польше.
Обратите внимание! Чтобы претендовать на эту выплату, нужно оплатить хотя бы один пенсионный взнос в ZUS. То есть следует официально проработать месяц.
Учреждение социального страхования доплачивает гражданам Украины до минимальной пенсии, если они проживают в Польше,
– говорится в материале.
После выезда из страны украинские пенсионеры теряют право на польскую пенсию, а факт проживания на территории Польши проверяется ZUS.
Более того, если будут какие-то нарушения со стороны украинцев, то учреждение потребует возврата полученных выплат.
В частности по состоянию на январь 2026 года минимальная пенсия в Украине составляла 2 595 гривен. Это примерно 214 злотых). Минимальная же пенсия в Польше в то же время – 1878,91 злотых.
Напомним! В Польше в 2025 году минимальная пенсия составляла 1878,91 злотых. А после налогообложения – 1709,81 злотых. Об этом шла речь в материале Poradnik Przedsiebiorcy.
Что еще следует знать украинцам относительно Польши?
- Украинцы в Польше могут получить тринадцатую пенсию. Но только при условии, что они официально включены в польскую систему пенсионного страхования и получают пенсию из польских фондов.
- Тринадцатая пенсия – это одноразовая ежегодная доплата. Она автоматически начисляется людям, которые имели действующее право на пенсионные выплаты по состоянию на 31 марта соответствующего года.