Хто з українців може отримувати польську пенсію?

Мова йде про Польщу, про що зазначили у виданні InPoland.

Однак, слід відповідати певним критеріям:

мати мінімальний страховий стаж – щонайменше 20 років для жінок та 25 років для чоловіків; досягнути пенсійного віку (60 років для жінок та 65 років для чоловіків).

ZUS – державна установа, яка відповідає за соціальне страхування – виплачує мінімальну пенсію українцям, якщо вони також працювали в Польщі.

Зверніть увагу! Щоб претендувати на цю виплату, потрібно сплатити хоча б один пенсійний внесок до ZUS. Тобто слід офіційно пропрацювати місяць.

Установа соціального страхування доплачує громадянам України до мінімальної пенсії, якщо вони проживають у Польщі,

Після виїзду з країни українські пенсіонери втрачають право на польську пенсію, а факт проживання на території Польщі перевіряється ZUS.

Ба більше, якщо будуть якісь порушення з боку українців, то установа вимагатиме повернення отриманих виплат.

Зокрема станом на січень 2026 року мінімальна пенсія в Україні становила 2 595 гривень. Це приблизно 214 злотих). Мінімальна ж пенсія в Польщі у той самий час – 1878,91 злотих.

Що ще слід знати українцям щодо Польщі?