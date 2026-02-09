Кто из украинцев может получать польскую пенсию?

Речь идет о Польше, о чем отметили в издании InPoland.

Однако, следует соответствовать определенным критериям:

иметь минимальный страховой стаж – не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин; достичь пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин).

ZUS – государственное учреждение, которое отвечает за социальное страхование – выплачивает минимальную пенсию украинцам, если они также работали в Польше.

Обратите внимание! Чтобы претендовать на эту выплату, нужно оплатить хотя бы один пенсионный взнос в ZUS. То есть следует официально проработать месяц.

Учреждение социального страхования доплачивает гражданам Украины до минимальной пенсии, если они проживают в Польше,

– говорится в материале.

После выезда из страны украинские пенсионеры теряют право на польскую пенсию, а факт проживания на территории Польши проверяется ZUS.

Более того, если будут какие-то нарушения со стороны украинцев, то учреждение потребует возврата полученных выплат.

В частности по состоянию на январь 2026 года минимальная пенсия в Украине составляла 2 595 гривен. Это примерно 214 злотых). Минимальная же пенсия в Польше в то же время – 1878,91 злотых.

Что еще следует знать украинцам относительно Польши?