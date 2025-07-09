Есть что добывать: сколько стоят все природные ресурсы Украины
- Украина имеет более 20 тысяч месторождений и проявлений 105 видов полезных ископаемых, из которых эксплуатируется 3 500.
- На территории Украины есть залежи цветных, благородных, редких металлов и элементов, таких как титан, магний, золото, серебро, литий, цирконий и другие.
Украинская земля крайне богата разнообразными природными ресурсами. Их общая стоимость оценивается в триллионы долларов США
Какие ресурсы есть в Украине
В Украине расположены более 20 тысяч месторождений и проявлений 105 видов полезных ископаемых. На сегодня эксплуатируется 3 500 из них, пишет 24 Канал со ссылкой на президента "Союза геологов Украины" Павла Загороднюка.
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Украина обладает значительными залежами нефти, газа, угля, торфа, горючих сланцев и урана. Также в стране разведаны месторождения железных, марганцевых, хромовых и никелевых руд.
На украинской территории есть залежи:
цветных металлов (титан, магний, алюминий, медь, цинк, свинец);
благородных металлов (золото, серебро);
редких металлов и элементов (бериллий, литий, цирконий, гафний, тантал, ниобий, кобальт, олово, вольфрам, молибден, ванадий, иттрий, лантаноиды, германий, скандий).
Сколько стоят природные ресурсы Украины
По оценкам канадской компании SecDev, общая стоимость минеральных ресурсов Украины составляет 26 триллионов долларов. Эта цифра включает значительные запасы газа, нефти и угля, в частности уникальные антрациты Донбасса.
Важно! Почти половина этой стоимости – 12 триллионов долларов – приходится на временно оккупированные территории.
По данным Forbes Ukraine, общая стоимость украинских полезных ископаемых оценивается в 14,8 триллиона долларов, причем 70% этой суммы сосредоточено только в трех областях: Донецкой, Днепропетровской и Луганской.
Наибольшую долю в стоимости ресурсов составляют энергетические полезные ископаемые, железные и марганцевые руды, а также стратегически важные редкие металлы.