Насколько велик карьер Южного ГОКа

Карьер Южного ГОКа считается крупнейшим в Украине и одним из самых глубоких в мире. Его глубина достигает 425 метров, длина – более 3 километров, ширина – 2,5 километра, а площадь более 580 гектаров, пишет 24 Канал со ссылкой на Институт развития Кривого Рога.

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Интересно! В карьере Южного ГОКа вполне может разместиться Эйфелева башня, или, например, 13 9-этажек, если их поставить друг на друга. Его площадь почти втрое больше княжества Монако.

Карьер работает с 1955 года и разделен на 28 горных горизонтов, которые, как террасы, спускаются к самому низу. С высоты птичьего полета он напоминает форму идеального сердца, за что получил поэтическое название "стальное сердце Кривого Рога".

Примечательно! На карьере круглосуточно работает тяжелая и габаритная техника: 100-тонные БелАЗы, бурильные станки, бульдозеры и тому подобное.

Что добывают на карьере Южного ГОКа

Карьер является одним из самых мощных предприятий по добыче железной руды в Украине. Здесь открытым способом добывают сырье, которое затем идет на металлургические комбинаты для производства чугуна и стали.

Как это происходит добыча:

взрывное рыхление – с помощью взрывчатки горную массу делают пригодной для экскавации;

– с помощью взрывчатки горную массу делают пригодной для экскавации; экскавация и транспортировка – мощная техника (экскаваторы, автосамосвалы) загружает руду и отправляет ее на дальнейшее обогащение;

– мощная техника (экскаваторы, автосамосвалы) загружает руду и отправляет ее на дальнейшее обогащение; обогащение руды – на фабрике руду измельчают, обогащают и превращают в концентрат, пригодный для выплавки металла.

В среднем Южный ГОК добывает 34 миллионов тонн горной массы руды в год, из них сырой руды 18 миллионов тонн в год. По прогнозам геологов, запасов руды хватит еще на 60 лет.

Можно ли туда попасть

Как ни странно – можно, но надо быть в составе обзорной экскурсии или получить официальное разрешение в управлении комбината. Рядом с карьером обустроена специальная смотровая площадка, которая также доступна только по разрешению.

Интересно! В будущем здесь планируют развивать туристическую инфраструктуру: создать подземный музей горной техники, безопасные маршруты и виртуальные туры в VR-формате.